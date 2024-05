Ferienbaustellen in Augsburg: Karolinenstraße wird zur Einbahnstraße

In der Firnhaberau gibt es massive Verkehrsbehinderungen. Wo im Stadtgebiet überall gearbeitet wird in den zweiwöchigen Ferien.

Ferienzeit ist Baustellenzeit. Das ist bekannt. Dies gilt nun auch wieder während der zweiwöchigen Pfingstferien in Augsburg. Menschen sind im Urlaub, es gibt weniger Verkehr – ein guter Zeitpunkt für Bauarbeiten. Ein Überblick.

Karolinenstraße Die Umgestaltung der Karolinenstraße wurde im Vorjahr gestartet. Seit dem Frühjahr werden die Gehwege verbreitert. Die Pfingstferien werden genutzt, die östliche Einbindung an der Karlstraße/Leonhardsberg herzustellen. Hierfür muss in der Karlstraße/Leonhardsberg im Bereich der Karolinenstraße eine Fahrspur stadtauswärts (Richtung Osten) entfallen. Die westliche Seite soll aufgrund der verkehrlichen Einschränkungen in den Sommerferien stattfinden. Mit Ende der Sommerferien sollen sämtliche Arbeiten fertig sein.

Unterer Graben/Stephingerberg Seit April wird die Bushaltestelle am Stephingerberg barrierefrei ausgebaut. Die letzte Bauphase startet in den Pfingstferien. Am Wochenende von Freitag, 24. Mai, bis Sonntag, 26. Mai, wird der Untere Graben für die Asphaltierungsarbeiten einspurig. Mit einer Ampel wird der Verkehr geregelt. Beide Richtungen bleiben befahrbar.

Gögginger Straße/Schertlinstraße Die Stadtwerke nutzen die Pfingstferien, um Arbeiten an der Gasleitung in der Ulrich-Hofmaier-Straße und Schertlinstraße aus dem Vorjahr Jahr fortzuführen. Es gibt Einschränkungen. Die Ulrich-Hofmaier-Straße muss voll gesperrt werden. Die Schertlinstraße wird zur Einbahnstraße.

Schillstraße Im Jahr 2022 haben die Stadtwerke Augsburg eine Fernwärmeleitung in der Schillstraße verlegt. Die Arbeiten werden fertiggestellt, neuer Asphalt wird verlegt. Hierfür muss die Schillstraße zwischen Im Neufeld und der Rewe-Filiale gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt über den Hammerschmiedweg beziehungsweise die Dr.-Schmelzing-Straße, Neuburger Straße und Hans-Böckler-Straße. Fußgänger und Radler kommen an der Baustelle vorbei.

Leonhardsberg Am Leonhardsberg saniert die Telekom kurz vor dem Mittleren Graben einen Schacht. Hierfür muss der Geh- und Radweg gesperrt werden. Dieser wird auf die Fahrbahn gelegt, wodurch dort eine Fahrspur entfallen muss.

Pferseer Straße In der Pferseer Straße werden Leitungen verlegt. Hierfür wird die stadtauswärtige Rechtsabbiegespur in die Holzbachstraße eingekürzt und der Gehweg eingeschränkt.

Pferseer Unterführung wird fünf Stunden komplett gesperrt

Schletterer Unterführung und Pferseer Unterführung Die Deutsche Bahn wird in der Nacht vom 25. auf den 26. Mai die Arbeiten an einer neuen Lärmschutzwand durchführen. Für den Einbau muss am Samstag, 25. Mai, von 18 bis 24 Uhr die Schletterer Unterführung und am Sonntag, 26. Mai, von 0 bis 5 Uhr die Pferseer Unterführung für den Fahrverkehr voll gesperrt werden. Der Fuß- und Radverkehr wird am Kran vorbeigeführt. Die Umleitung für den Straßenverkehr wird über die Holzbachstraße und den Klinkerberg eingerichtet.

Bürgermeister-Ackermann-Straße In der Bürgermeister-Ackermann-Straße starten Arbeiten. Sie betreffen den Abschnitt stadteinwärts zwischen Kriegshaber Straße und Anschlussstelle zur B17. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Anfang Juli.

Diebelbachstraße Die Stadt Augsburg erneuert ab Mai die Diebelbachstraße zwischen Neubergheim und Bergheim. Der Straßenraum in der Diebelbachstraße wird im Zuge dieser Maßnahme im Bereich Neubergheim neu aufgeteilt. Hierbei wird der Gehweg verbreitert.