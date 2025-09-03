Icon Menü
Autofahrer übersieht E-Scooter in Augsburg-Lechhausen: Polizei ermittelt nach Unfall mit Verletztem

Augsburg

Autofahrer übersieht E-Scooter: Polizei ermittelt nach Unfall mit Verletztem

Im Augsburger Stadtteil Lechhausen übersieht ein Autofahrer einen E-Scooter-Fahrer. Die Polizei ermittelt nach dem Unfall wegen fahrlässiger Körperverletzung.
    Bei einem Unfall in der Dr.-Schmelzing-Straße in Augsburg ist am Dienstag ein 41-jähriger E-Scooter-Fahrer verletzt worden.
    Bei einem Unfall in der Dr.-Schmelzing-Straße in Augsburg ist am Dienstag ein 41-jähriger E-Scooter-Fahrer verletzt worden. Foto: Jens Büttner, dpa (Symbolbild)

    Bei einem Unfall in der Dr.-Schmelzing-Straße in Augsburg-Lechhausen ist am Dienstag ein 41-Jähriger leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann dort gegen 15.30 Uhr auf einem E-Scooter unterwegs, als ein 60-jähriger Autofahrer in die Schillstraße abbiegen wollte. Er übersah dabei den Mann auf dem Radweg, es kam zum Zusammenprall.

    Autofahrer übersieht E-Scooter-Fahrer in Augsburg-Lechhausen: Polizei ermittelt nach Unfall

    Die Höhe des Sachschadens wird derzeit noch geklärt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 60-Jährigen aufgenommen. (kmax)

