Autofahrer übersieht E-Scooter: Polizei ermittelt nach Unfall mit Verletztem

Bei einem Unfall in der Dr.-Schmelzing-Straße in Augsburg-Lechhausen ist am Dienstag ein 41-Jähriger leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann dort gegen 15.30 Uhr auf einem E-Scooter unterwegs, als ein 60-jähriger Autofahrer in die Schillstraße abbiegen wollte. Er übersah dabei den Mann auf dem Radweg, es kam zum Zusammenprall.

Autofahrer übersieht E-Scooter-Fahrer in Augsburg-Lechhausen: Polizei ermittelt nach Unfall

Die Höhe des Sachschadens wird derzeit noch geklärt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 60-Jährigen aufgenommen. (kmax)