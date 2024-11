AVV-Fusion: Belange der Fahrgäste sind entscheidend

Die Überlegungen für eine Fusion von AVV und MVV (zutreffender ist eigentlich: für einen Beitritt des AVV in den ungleich größeren MVV) sind zu einem nicht geringen Teil davon getrieben, dass den AVV-Gesellschaftern das Geld für den Nahverkehr in dieser Größenordnung ausgeht. Die Landkreise haben schon damit angefangen, den Regionalbusverkehr zu reduzieren und teils durch Rufbus-Systeme zu ersetzen. Besser wird die Situation in Zukunft nicht. In der Stadt ist eine gesteuerte Reduzierung (der Fahrermangel steht auf einem anderen Blatt) noch kein Thema, doch man gewinnt den Eindruck, dass Nahverkehr auch hier zunehmend als Last gesehen wird.

