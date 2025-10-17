Tickets für den Nahverkehr im Raum Augsburg werden schon bald teurer

Nahverkehrskunden im Raum Augsburg müssen sich zum Jahreswechsel auf höhere Preise einstellen: Wie der Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund (AVV) am Mittwoch bekannt gab, steht zum 1. Januar 2026 eine durchschnittliche Erhöhung um 5,1 Prozent über alle Ticketarten gerechnet an. Kostentreiber seien Personal, Material und Fahrzeugpreise. „Besonders stark wirken sich diesmal die gestiegenen Personalkosten aus. Lohnsteigerungen sind aber gerade jetzt, wo vielerorts Fahrerinnen und Fahrer fehlen, ein wichtiger und richtiger Schritt“, sagt AVV-Geschäftsführerin Manuela Schaar.
Das sind die neuen Ticketpreise beim AVV ab 2026
Mit den 5,1 Prozent Verteuerung liegt die Preissteigerung über der des vergangenen Jahres, allerdings deutlich unter dem Rekordwert von knapp 13 Prozent aus 2024. Es gebe keine andere Möglichkeit, als an der Preisschraube zu drehen, um die gestiegenen Kosten reinzuholen, so Schaar. Das sind die Preise im Einzelnen:
- Einzelticket/Kurzstrecke: Die Preissteigerung liegt bei zehn Cent pro Zone. Für einen Erwachsenen werden 2,10 Euro fällig, für ein Kind 1,20 Euro. Das entspricht dem Preis für ein Kurzstreckenticket, für längere Fahrten in der Stadt wird der doppelte Preis fällig. Statt der bisher 4 Euro für ein Einzelticket in Augsburg werden künftig somit 4,20 Euro fällig.
- Streifenkarte: Der Preis für die Streifenkarte steigt von aktuell 15,40 Euro auf künftig 16,20 Euro (1,80 Euro pro Zone bei neun Streifen). Im Handy-Tarif fallen 15,40 Euro an. Die Kinderstreifenkarte kostet künftig 10 Euro. In diesem Jahr gekaufte Streifenkarten bleiben bis Ende März 2026 gültig. Danach verfallen sie, ein Umtausch ist nicht möglich.
- Wochen- und Monatskarten: Auch hier kommt es zu Verteuerungen. Die Wochenkarte in der ersten Preisstufe kostet künftig 25,60 Euro (aktuell 24,40 Euro), die Monatskarte ist ab 2026 für 68,80 Euro zu haben (aktuell 65,40 Euro).
- Deutschlandticket: Hier wird sich der Preis nach Beschluss der Verkehrsminister vom September von aktuell 58 Euro auf 63 Euro pro Monat erhöhen. Laut AVV bleibt das Deutschlandticket weiterhin ein sehr attraktives Angebot speziell auf längeren Strecken gegenüber dem regulären Ticketsortiment. Der AVV kündigte an, die detaillierten Preise spätestens Ende November auf seiner Internetseite zu veröffentlichen. Noch offen ist etwa der Preis fürs 9-Uhr-Abo, das aktuell für 43 Euro im Innenraum zu haben ist.
Preissteigerungen sorgten schon in den vergangenen Jahren zu Diskussionen
In den vergangenen Jahren hatte vor allem für Diskussionen gesorgt, dass die Preissteigerungen parallel zu Angebotseinschränkungen vollzogen wurden, etwa aufgrund von Fahrermangel und Corona. Die Stadtwerke haben zuletzt angekündigt, im Sommer 2026 zu versuchen, bei den Bussen wieder auf einen 15-Minuten-Takt umzuschwenken (aktuell 20 Minuten), bei der Tram wird es beim 7,5-Minuten-Takt bleiben.
Womöglich wird die anstehende Tarifanpassung die letzte sein, die der AVV in Eigenregie entscheidet. Wie berichtet, ist ein Anschluss an den Münchner Verkehrsverbund MVV geplant, wobei noch Unklarheiten zur Finanzierbarkeit bestehen. Auf günstigere Fahrpreise braucht man allerdings nicht zu hoffen. Auch der MVV erhöht seine Preise zum 1. Januar 2026 um 3,9 Prozent.
Neben der Unzuverlässigkeit im Nahverkehr, fällt mir zunehmend die schlechte Aufenthaltsqualität auf. Ich habe gestern mal wieder den Bus vom HBF zur Uniklink genommen. Die Haltestelle war extrem verdreckt. Fastfood-Schachteln, Kippen ohne Ende, verschüttete Lebensmittel, ekelhaft! Der Bus kam dann geringfügig zu spät, alles in Ordnung. Im Bus dann verdreckte Sitze. Ein betrunkener Junkie, der ständig rumgeschrien hat und zur Abrundung des Erlebnis eine Gruppe Jugendlicher, die sich benommen haben wie Sau. Mir ist bewusst, dass das nicht direkt die Schuld der SWA ist, aber es sorgt für ein Unwohlsein auf der Reise, während ich im Auto eine saubere, gut temperierte, sichere Umgebung vorfinde. Man sieht im ÖPNV in Deutschland zunehmend die Unterschicht, während in London, Singapur, Tokio, Hongkong, Sydney, etc. auch der Arzt oder Anwalt gerne den ÖPVN benutzt. Wer es sich Leisten kann, fährt Auto.
Es gäbe schon Einsparpotential. Spätestens nach 20 Uhr besteht kein Bedarf mehr nach 40 Meter langen Straßenbahnzügen, welche alleine schon mit ihrem Leergewicht die Schiene abnutzen und die Wohngebiete beschallen. Gelenkbusse könnten diese Strecken genau so befahren und wären sogar eine Servicesteigerung, wenn einige gebrochene Linien wenigstens Abends wieder durchgängig sind, Frauen nicht im Dunkeln umsteigen müssen. Aber im falsch geplanten Bahnhofstunnel können keine Busse halten, der Straßenbahnzwang wurde für die nächsten 100 Jahre einbetoniert, falls man das Bauwerk wegen zweifelhaftem Nutzen nicht doch vorzeitig aufgibt.
Die Stadtwerke bezahlen zwar nach Tarif. Der TVN (Tarifvertrag für den Nahverkehr) taugt aber nichts. Der TVÖD ist besser. Oder weshalb haben die älteren Fahrer des AVV oder Stadt Augsburg, die jetzt in Rente gehen, früher mehr verdient, als die jungen Fahrer heute? Fakt ist auch, die Steuer- und Sozialabgaben sind zu hoch. Die Steuern müssen runter. Mindestens auf 19 % des Einkommens. Es kann nicht angehen, dass wir fast 50 % des Einkommens für Steuern, Miete und Sozialabgaben aufwenden müssen. Also ist es kein Wunder, dass Arbeit in Deutschland uneffektiv ist.
Passt. Ich fahr eh mit dem Auto, da Nahverkehr in Deutschland eh nicht bezahlbar ist.
Passt… Ihr Auto kostet sicherlich mehr als die 58 bzw. 63 Euro im Monat für ne ÖPNV-Flatrate.
Sie haben Vergessen, dass der ÖPNV auch Zeit kostet und damit einen Volkswirtschaftlichen Schaden verursacht. Wir haben nur ein Auto, deshalb fahre ich mal Bus, mal Fahrrad, mal Auto. Von zuhause ins Büro brauch ich mit dem Auto je nach Verkehr 10-15 Minuten. Mit den Öffentlichen laut Fahrplan 35 Minuten, in der Realität ist das ganze aber so extrem Störanfällig, weil ständig ein Bus ausfällt, zu spät kommt und dadurch den Anschluss verloren geht, etc. Ich würde also gutmütig mit 45 Minuten im Schnitt rechnen. Pro Tag bedeutet das 2x20Min = 40 Min. In einem Monat: 13,3h 13,3h mal 20€ im Monat (das ist der durchschnittliche Nettostundenlohn in Deutschland). D.H. die Nutzung des ÖPVNs kostet mich samt Ticket mindestens 330€ im Monat. Das Auto haben die meisten aber sowieso, da sie auch mal zum Einkaufen, in den Urlaub oder sonst wo hin fahren wollen.
"Sie haben Vergessen, dass der ÖPNV auch Zeit kostet und damit einen Volkswirtschaftlichen Schaden verursacht." Ja. Weil sie mit'm Auto ja nie im Stau stehen… ""Das Auto haben die meisten aber sowieso, da sie auch mal zum Einkaufen, in den Urlaub oder sonst wo hin fahren wollen." Falscher Ansatz… Wir haben seit 2011 kein Auto mehr. Weder zum Einkaufen, für Urlaub oder zum Sonstwohinfahren brauchen wir eines.
Eben, das kommt noch dazu. Mit ÖPNV in die Arbeit dauert schon mal gut 1 Stunde mehr. Und Auto nutze ich dann eh in der Freizeit, weil Einzelfahrkarten utopisch Teuer sind. Nur mal ein Beispiel; von Schwabmünchen nach Augsburg und zurück kostet mehr als 20€ pro Person! In Wien kostet ein 7-Tage-Ticket gut 19€ pro Person.
"Nur mal ein Beispiel; von Schwabmünchen nach Augsburg und zurück kostet…" 58 bzw. 63 Euro im Monat. Sie stellen sich schon etwas an, nicht?
Warum soll ich jeden Tag nach Augsburg fahren ?
Jede erkämpfte Gehaltserhöhung hat eine Erhöhung des Produktes zur Folge. Erst Jubel - dann oft die Ernüchterung. Zitat (aus einer Suche): "Personalkosten sind in vielen Unternehmen der größte Kostenfaktor, insbesondere in Dienstleistungsbetrieben können sie bis zu 80 % der Gesamtkosten ausmachen."
Vor zwei Jahren fanden die großen, von den Gewerkschaften massiv gepushten Tarifstreiks - zuerst bei der Bahn, dann im Öffentlichen Nahverkehr - statt. Gut erinnerbar ist, wie auch hier in dieser Zeitung die massiven, viele Wochen dauernden und die öffentliche Mobilität massiv behindernden mit Pauken und Trompeten bejubelt wurden und kritische Stimmen beschimpft oder als "Kapitalistenstimme" weggemobbt wurden. Die Hinweise - daß die massiven Lohnforderungen der Gwerkschaften die Fahr-Preise massiv erhöhen werden wurden als "Nonsense" abgetan oder es wurde behauptet "für die gegenwärtigen Hungerlöhne will niemand als Busfahrer oder Lokführer arbeiten". Man mag sich jetzt bei den seit jeher maßlosen und gierigen Gewerkschaften bedanken und ihnen die höheren Fahrkosten als monatliche Rechnung zusenden.
So werden sicher immer mehr in den ÖPNV einsteigen; wenn wenigstens das Ganze funktionieren würde. Aber man steht an den Haltestellen und plötzlich fällt wieder eine Tram aus und entsprechend ist die nächste wieder überfüllt…. Leider bekommt die Stadtwerke das alles nicht auf die Kette. wenn ich dann auch noch berücksichtige, welche Details bisher über das Swaxi ab kommenden Jahr bekannt werden, kommt man zum Schluss: Unfähigkeit = swa
Ist es für irgend jemanden eine Überraschung, dass die Preise wieder steigen? Es wäre eher ungewöhnlich, würden sie es nicht tun Ich bin nur froh, dass ich nicht auf den ÖPNV angewiesen bin, sonst müsste ich mich ständig ärgern
Man könnte auch ein kostenloses Fahren ermöglichen, sie stünden aber wie ein Ölsardine im Waggon und könnten kaum ausatmen. Ebenso muss dann die Wartung herausgezögert, und das Personal mit Mindestlohn nach Hause gehen. In Bananenrepubliken sind solche Fahrten unschlagbar günstig, dafür ist die Tür des Busses auch mit Telefonbüchern ausgestopft..
"und das Personal mit Mindestlohn nach Hause gehen." Macht es jetzt schon.
So ein Unsinn. Die Stadtwerke Augsburg bezahlen ihre Beschäftigten nach Tarif.
Bravo, die letzten 15 Jahre durchschnittlich jedes Jahr eine Preiserhöhung. Da sage mal nicht, dass der Staat der größte Preistreiber ist.
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden