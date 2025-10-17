Tickets für den Nahverkehr im Raum Augsburg werden schon bald teurer

Nahverkehrskunden im Raum Augsburg müssen sich zum Jahreswechsel auf höhere Preise einstellen: Wie der Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund (AVV) am Mittwoch bekannt gab, steht zum 1. Januar 2026 eine durchschnittliche Erhöhung um 5,1 Prozent über alle Ticketarten gerechnet an. Kostentreiber seien Personal, Material und Fahrzeugpreise. „Besonders stark wirken sich diesmal die gestiegenen Personalkosten aus. Lohnsteigerungen sind aber gerade jetzt, wo vielerorts Fahrerinnen und Fahrer fehlen, ein wichtiger und richtiger Schritt“, sagt AVV-Geschäftsführerin Manuela Schaar.

Das sind die neuen Ticketpreise beim AVV ab 2026

Mit den 5,1 Prozent Verteuerung liegt die Preissteigerung über der des vergangenen Jahres, allerdings deutlich unter dem Rekordwert von knapp 13 Prozent aus 2024. Es gebe keine andere Möglichkeit, als an der Preisschraube zu drehen, um die gestiegenen Kosten reinzuholen, so Schaar. Das sind die Preise im Einzelnen:

Einzelticket/Kurzstrecke: Die Preissteigerung liegt bei zehn Cent pro Zone. Für einen Erwachsenen werden 2,10 Euro fällig, für ein Kind 1,20 Euro. Das entspricht dem Preis für ein Kurzstreckenticket, für längere Fahrten in der Stadt wird der doppelte Preis fällig. Statt der bisher 4 Euro für ein Einzelticket in Augsburg werden künftig somit 4,20 Euro fällig.

Streifenkarte : Der Preis für die Streifenkarte steigt von aktuell 15,40 Euro auf künftig 16,20 Euro (1,80 Euro pro Zone bei neun Streifen). Im Handy-Tarif fallen 15,40 Euro an. Die Kinderstreifenkarte kostet künftig 10 Euro. In diesem Jahr gekaufte Streifenkarten bleiben bis Ende März 2026 gültig. Danach verfallen sie, ein Umtausch ist nicht möglich.

Wochen- und Monatskarten: Auch hier kommt es zu Verteuerungen. Die Wochenkarte in der ersten Preisstufe kostet künftig 25,60 Euro (aktuell 24,40 Euro), die Monatskarte ist ab 2026 für 68,80 Euro zu haben (aktuell 65,40 Euro).

Deutschlandticket: Hier wird sich der Preis nach Beschluss der Verkehrsminister vom September von aktuell 58 Euro auf 63 Euro pro Monat erhöhen. Laut AVV bleibt das Deutschlandticket weiterhin ein sehr attraktives Angebot speziell auf längeren Strecken gegenüber dem regulären Ticketsortiment. Der AVV kündigte an, die detaillierten Preise spätestens Ende November auf seiner Internetseite zu veröffentlichen. Noch offen ist etwa der Preis fürs 9-Uhr-Abo, das aktuell für 43 Euro im Innenraum zu haben ist.

Preissteigerungen sorgten schon in den vergangenen Jahren zu Diskussionen

In den vergangenen Jahren hatte vor allem für Diskussionen gesorgt, dass die Preissteigerungen parallel zu Angebotseinschränkungen vollzogen wurden, etwa aufgrund von Fahrermangel und Corona. Die Stadtwerke haben zuletzt angekündigt, im Sommer 2026 zu versuchen, bei den Bussen wieder auf einen 15-Minuten-Takt umzuschwenken (aktuell 20 Minuten), bei der Tram wird es beim 7,5-Minuten-Takt bleiben.

Womöglich wird die anstehende Tarifanpassung die letzte sein, die der AVV in Eigenregie entscheidet. Wie berichtet, ist ein Anschluss an den Münchner Verkehrsverbund MVV geplant, wobei noch Unklarheiten zur Finanzierbarkeit bestehen. Auf günstigere Fahrpreise braucht man allerdings nicht zu hoffen. Auch der MVV erhöht seine Preise zum 1. Januar 2026 um 3,9 Prozent.