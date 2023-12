Millionen Euro fehlen: Wie geht es mit dem 49-Euro-Ticket weiter?

"Letztendlich spielt es keine Rolle, ob der ÖPNV über Steuereinnahmen oder Fahrkartenverkäufe am Leben erhalten wird."



Na ja, irgendwie schon. Im ersten Fall würde er sich selbst finanzieren, und zwar von denen, die ihn nutzen. Im zweiten Fall bezahlt ihn die Allgemeinheit. Bis zu einem gewissen Grad ist das ja in Ordnung, aber die Verhältnismäßigkeit sollte schon noch irgendwo vorhanden sein.



"Ja leider hat die SWA Jahrzehnte am Bedarf der Augsburger vorbeigeplant, Direktanbindungen zum Königsplatz, dem Ausbau der Straßenbahn geopfert. Die zitierte 6er Tram ist letzendlich auch ein Murks"



Dem stimmte ich uneingeschränkt zu. Der Ausbau der Straßenbahn wäre wohl nicht in dem Maße erfolgt, wenn es die hohen Bundeszuschüsse nicht gegeben hätte. Nun hat man halt den kostspieligen Unterhalt des Straßenbahnnetzes am Hals. Teure Wagen, und ein unflexibles Netz. Eine Buslinie passt man schnell mal an neue Gegebenheiten an, auch kann man Busse viel schneller bei Bedarf besorgen (auch gebraucht) und wieder verkaufen. Was nicht heißt, das eine Straßenbahn generell nicht gut ist. Die 3er ins Univiertel war eine sinnvolle Maßnahme. Hier mussten aber auch die Fahrgäste nicht erst durch Brechung von Buslinien "künstlich" erschaffen werden. Die 6er halte ich für eine komplette Fehlplanung. Für eine Endstation, die gerade mal so auf Friedberger Grund liegt, wurde Hochzoll/Süd quasi vom ÖPNV abgehängt, und wird jetzt mit, statt früher mit zwei durchgehenden Buslinien, mit zwei Quartierbussen bedient, nach deren Benutzung eine Spazierfahrt mit der 6er durchs Textilviertel ansteht - wo es früher mit dem Bus auf der Friedberger Straße direkt Richtung Zentrum gegangen ist. Nicht umsonst bleibt diese Linie weit hinter den errechneten (oder besser gesagt erhofften) Fahrgastzahlen zurück.

