AZ-Leserdiskussion: Stirbt die Augsburger Innenstadt aus?

Mit Karstadt schloss vergangenen Sommer das letzte Warenhaus in der Augsburger Innenstadt. Seitdem steht die Verkaufsfläche im Zentrum weitgehend leer. Woolworth in der Annastraße riss vor Jahren ebenfalls eine prägnante Handelslücke, die bis heute nicht nachbesetzt ist. Davon abgesehen haben zuletzt auch viele andere, kleinere Geschäfte aufgegeben. Schließungen und Neueröffnungen im Einzelhandel gehören zwar zur Branche, doch gefühlt hat sich der Wandel in den vergangenen Jahren beschleunigt. Stirbt die Augsburger Innenstadt aus? Diese Frage wollen wir, die Lokalredaktion Augsburg, mit Leserinnen und Lesern sowie Experten diskutieren.

Woran es liegt, dass weniger Menschen in die Innenstadt kommen und dort auch weniger Geld ausgeben? Eine einfache Antwort haben selbst Fachleute nicht. Eine Rolle spielt wohl der Online-Handel, eine andere die Kaufzurückhaltung vieler Kunden, auch die Attraktivität der Innenstadt lasse, so die Kritik von Bürgerinnen und Bürgern, zu wünschen übrig. Wie könnten Händler und Stadt Augsburg gegensteuern? Was müsste ein Zentrum bieten, das auch für Kunden aus dem Umland ansprechend ist? Diese und andere Fragen diskutieren wir am Mittwoch, 9. Juli, um 18.30 Uhr in der AZ-Heimatwelt, Maximilianstraße 3.

Zu Gast sind an diesem Abend Augsburgs Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle, Andreas Gärtner vom schwäbischen Einzelhandelsverband sowie Kathrin Weitzel von N&K Bielefelder Wäsche. Moderiert wird der Abend von Redakteurin Andrea Wenzel. Auch Sie, liebe Leserinnen und Leser, haben die Möglichkeit, unserem Podium an diesem Abend Fragen zu stellen oder Anregungen darüber zu geben, wie Sie sich eine attraktive Innenstadt vorstellen.

Die Lokalredaktion wird ab sofort unter dem Motto „Darüber spricht Augsburg“ regelmäßig zu Diskussionsrunden in die AZ-Heimatwelt, Maximilianstraße 3, einladen. Bürgerinnen und Bürger haben dann jeweils die Möglichkeit, mit Redakteuren und Fachleuten über Themen zu diskutieren, die Gesprächsstoff in der Stadt sind, und interessante Augsburger Persönlichkeiten kennenzulernen.

Info: Stirbt die Augsburger Innenstadt aus? Diese Frage diskutieren wir am Mittwoch, 9. Juli, um 18.30 Uhr in der AZ-Heimatwelt, Maximilianstraße 3. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung unter lokales@augsburger-allgemeine.de, Stichwort „Darüber spricht Augsburg“, ist erforderlich. Bitte geben Sie auch an, mit wie vielen Personen Sie kommen wollen.