AZ-Leserdiskussion: Wie sieht die Zukunft der Augsburger Innenstadt aus?

Wie könnte Augsburgs Innenstadt aussehen, wenn sich immer mehr Einzelhändler verabschieden? Wie könnten Leerstände kreativ genutzt werden? Diese und andere Fragen erörtert die Lokalredaktion der Augsburger Allgemeinen im Rahmen eines Live-Interviews unter dem Motto „Stirbt die Augsburger Innenstadt aus?“ Bürgerinnen und Bürger sind am Mittwoch, 9. Juli, um 18.30 Uhr zum Mitdiskutieren eingeladen.

„Darüber spricht Augsburg“ heißt das neue Format der Redaktion

Unter dem Motto „Darüber spricht Augsburg“ wird die Lokalredaktion Augsburg ab sofort regelmäßig Live-Diskussionen zu aktuellen Themen anbieten. Bei der Premiere am Mittwoch, 9. Juli, sitzen Augsburgs Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle, Andreas Gärtner vom schwäbischen Einzelhandelsverband sowie Kathrin Weitzel von N&K Bielefelder Wäsche auf dem Podium. Die Moderation übernimmt Redakteurin Andrea Wenzel.

Wer die Debatte live miterleben bzw. sich mit eigenen Fragen und Anregungen beteiligen möchte, ist an diesem Tag ab 18.30 Uhr in die AZ-Heimatwelt, Maximilianstraße 3, eingeladen. Dort haben sie die Möglichkeit, mit unseren Experten ins Gespräch zu kommen. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung unter lokales@augsburger-allgemeine.de, Stichwort „Darüber spricht Augsburg“, ist erforderlich. Bitte geben Sie auch an, mit wie vielen Personen Sie kommen wollen. (nip)