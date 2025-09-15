Bäder bleiben zu: Stadt Augsburg hat große Probleme zum Start der Hallenbadsaison

Der Start in die Hallenbadsaison läuft in Augsburg alles andere als planmäßig. Am Montagnachmittag gab die Stadt bekannt, dass die für Dienstag vorgesehene Saisoneröffnung im Hallenbad Haunstetten kurzfristig verschoben werden müsse. Grund sind statische Probleme. Die Stadt führt als Grund einen Sprungturm an, dessen Standsicherheit geprüft werden muss. Die Bauverwaltung hat daher die Nutzung des Bades untersagt. Das Sportamt fiel aus allen Wolken. Damit nicht genug: Auch der Start im Plärrerbad verzögert sich bis auf Weiteres. Dieses Hallenbad wird von Schulen und Vereinen genutzt.

Das Hallenbad in Haunstetten am Karl-Rommel-Weg hat ein kombiniertes Schwimmbecken mit Sprung- und Nichtschwimmerbereich sowie ein 25-Meter-Schwimmbecken. Es gibt einen Fünf-Meter-Sprungturm. Die Schließung kam für das zuständige Sportreferat kurzfristig. Nach Informationen unserer Zeitung wurden Vereinsvertreter und Verantwortliche in Schulen am Montag so informiert: „Leider müssen wir Ihnen ganz kurzfristig aufgrund einer erneuten (heute durchgeführten) statischen Prüfung des Hallenbades Haunstetten mitteilen, dass wir das Bad nicht wie geplant am Dienstag fristgerecht öffnen können.“

Die Bauverwaltung habe kurzfristig die Öffnung des Bades untersagt. Erst nach Abschluss der Klärung, ob weitere statische Untersuchungen erforderlich seien, könne man sagen, wie lange das Bad vorübergehend geschlossen bleiben müsse, heißt es in dem Schreiben. „Wir können nur betonen, dass die Sportverwaltung alles daransetzt, dass das Bad so schnell wie möglich wieder für die Öffentlichkeit geöffnet werden kann“, geht es weiter im Schreiben.

Stadt Augsburg nennt Mängel an Sprungturm im Hallenbad Haunstetten

Die Stadt ihrerseits nennt einen Grund, warum es zur Schließung komme. Es seien Mängel am Sprungturm festgestellt worden. Unbeantwortet blieb, ob diese Mängel schon länger bekannt seien. Auch gab es keine näheren Informationen, warum ein Sprungturm für die komplette Sperrung des Bades verantwortlich gemacht werde.

Probleme gibt es nicht nur in Haunstetten. Wie es aus gut informierten Kreisen zum Plärrerbad heißt, gibt es aktuell Probleme mit Fliesen und Feuchtigkeit im Treppenhaus. Es sei offenbar zur Untersuchung eine sogenannte Kernbohrung gemacht worden. Dabei sei festgestellt worden, dass die Trocknung länger dauert als ursprünglich geplant. Die Folge sei, dass das Lehrbecken gesperrt bleiben müsse. Das große Schwimmbecken ist nicht betroffen.

Noch herrscht Unklarheit, wann das Bad wieder genutzt werden kann. Ein Fahrplan, der kursiert, sieht vor, dass die Vereine wohl ab Samstag, 27. September, abends wieder in die städtische Einrichtung dürfen. Die Vereinsschwimmer könnten in diesem Fall das große Schwimmbecken zu Trainingszwecken nutzen.

Schulen dürfen vorerst nicht ins Augsburger Plärrerbad

Schulen dürfen vorerst nicht zum Schwimmen, heißt es von gut informierten Kreisen weiter. Demnach könnte sich das vorübergehende Aus für den Schulunterricht bis Mitte Oktober hinziehen. Dieser Montag war der letzte Tag der Sommerferien. Das Plärrerbad, das in der Nähe des Familienbads liegt, war vor wenigen Jahren für einen Millionenaufwand saniert worden.

In der Vorwoche hatte die Stadt Augsburg über die Eröffnung der Hallenbäder informiert. Das Spickelbad startete bereits am Montag. Die Hallenbäder Göggingen und Haunstetten sollten am Dienstag folgen. Dieser Plan geht nun in Haunstetten nicht auf. Das Alte Stadtbad samt Saunabetrieb nimmt seinen Betrieb am Samstag, 20. September, wieder auf. Das Plärrerbad hatte die Stadt in ihrer Information erst gar nicht erwähnt. Es wird hinter vorgehaltener Hand geäußert, dass die spätere Eröffnung des Plärrerbads schon länger bekannt ist.

Statische Probleme gab es auch bei der Halle 116

Probleme mit der Statik trafen die Stadt in diesem Jahr bereits an anderer Stelle. Der Erinnerungsort Halle 116 musste ebenfalls aufgrund von Sicherheitsaspekten von heute auf morgen geschlossen werden. Dies passierte Ende März. In den Folgewochen fielen zahlreiche Veranstaltungen aus. Zwischenzeitlich ist der Zutritt eingeschränkt wieder möglich.