Bäder-Desaster in Augsburg: Jetzt ist auch die Dampfsauna im Alten Stadtbad defekt

Der Start in die Hallenbad-Saison in Augsburg entwickelt sich immer mehr zu einem Desaster. Kurzfristig musste das Hallenbad in Haunstetten geschlossen werden, weil der Sprungturm nicht mehr standsicher war. Er wird derzeit abgebaut. Es dauert auf alle Fälle noch zwei Wochen bis zur Wiedereröffnung. Noch mindestens bis 4. Oktober ist zudem das Plärrerbad, das für Schulen und Vereine vorgehalten ist, gesperrt. Nun folgt die nächste Hiobsbotschaft: Die Dampfsauna im Alten Stadtbad ist defekt. Dies hat die Stadt am Donnerstag auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt.

Das Alte Stadtbad hatte erst am vergangenen Samstag die Saison eröffnet. Gegenwärtig wird die städtische Einrichtung als Alternative für Schwimmer empfohlen, weil das Bad in Haunstetten geschlossen ist. Das Stadtbad wird allerdings in erster Linie von Saunagängern geschätzt.

Aus für Dampfsauna: Technischer Defekt liegt vor

Aufgrund eines technischen Defekts bleibe das Dampfbad im Alten Stadtbad bis auf Weiteres geschlossen, so die Stadt am Donnerstagnachmittag in einer Mitteilung. Alle übrigen Saunabereiche stünden den Saunagästen uneingeschränkt zur Verfügung. Der erst zwei Jahre alte Dampferzeuger sei aus bislang ungeklärten Gründen ausgefallen, heißt es. Für die Reparatur wurde umgehend eine Fachfirma beauftragt. Noch ist nicht abschätzbar, wie lange die Reparatur der Dampfsauna dauert.

Die Sportverwaltung der Stadt arbeite mit Nachdruck daran, dass die Dampfsauna schnellstmöglich wieder geöffnet werden kann, sagt Sportreferent Jürgen Enninger (Grüne). Bis dahin werde der Eintritt günstiger. Wer die Sauna besucht, muss kein Geld fürs Schwimmen zahlen.