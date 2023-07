Von „Zeitenwende“ bis „Armutszeugnis“ – die Reaktionen zum Neubau des Spickelbads

Plus Im Sportbeirat stellt Sportreferent Jürgen Enninger die Pläne für das Spickelbad vor. Einstimmig begrüßt das Gremium das Neubauprojekt. Scharfe Kritik kommt aber von der Sozialfraktion.

Die Stadt Augsburg plant, das Spickelbad neu zu bauen, statt es zu sanieren – und stößt mit dieser Entscheidung zumindest bei den Sportvereinen und -verbänden im Sportbeirat auf breite Zustimmung. Dort gab es am Montagabend, nachdem Sportreferent Jürgen Enninger (Grüne) seine Überlegungen vorgestellt hatte, eine kurze Debatte. „Ich finde es super, dass die Stadt nach Jahrzehnten des Herumflickens an alten Sportanlagen verstanden hat, dass ein Neubau sinnvoll sein kann im Gegensatz zu einer Generalsanierung“, sagte Hans-Peter Pleitner. Der Präsident des TSV Schwaben Augsburg und Vorsitzender des beratenden Gremiums. Pleitner, der zudem für die CSU im Stadtrat sitzt, sprach von einer „Zeitenwende“.

Auch die anderen Mitglieder des Sportbeirats befürworteten die Entscheidung. Sie wollten nicht einmal alle Details hören, die Enninger und Sportamtsleiterin Ulrike Greiffenberg anführten, um die Entscheidung zu begründen. „Lassen Sie uns abstimmen, damit es mit dem Bad möglichst schnell vorwärtsgeht“, drängte Matthias Geislinger vom Judo-Club Augsburg. Wie berichtet, kommt die Stadt zu dem Ergebnis, dass eine Sanierung aufgrund der inzwischen aufgetretenen Mängel mit rund 41 Millionen Euro fast genauso teuer wäre wie ein Neubau. Im Fall einer Sanierung hätte man im Kern aber immer noch ein altes Bad, so Enninger. Die Vereinsvertreter zeigten sich auch überwiegend damit einverstanden, dass trotz des Neubaus kein 50-Meter-Becken entstehen wird – eine langjährige Forderung von Vereinen.