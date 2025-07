Bäume, Bänke, Beete: Schöner Sitzen am Martin-Luther-Platz

Passanten in der Augsburger Fußgängerzone können sich seit Donnerstag über zusätzliche Bänke und etwas mehr Grün am Martin-Luther-Platz freuen: Die Stadt hat dort als vorübergehendes Pilotprojekt eine „Klimainsel“ eingerichtet, um einen Kontrapunkt zur Aufheizung der Innenstadt in Hitzeperioden zu setzen und den Aufenthalt in der Innenstadt angenehmer zu machen. Die „Klimainsel“ ist Teil des Hitzeaktionsplans der Stadt, der Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel zusammenstellt.

Stefan Krog Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Beete Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis