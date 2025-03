Bäume und Straßen: Diese Themen beschäftigen die Menschen im Hochfeld und dem Univiertel

Bürgerversammlungen bieten die Möglichkeit, mit der Stadtspitze unmittelbar in Kontakt zu kommen. In Augsburg stellen sich Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) und die Referenten in regelmäßigen Abständen Fragen, Kritik und Anregungen von Bürgern. Da können mitunter die Fetzen fliegen. Bei der stadtteilbezogenen Bürgerversammlung für das Hochfeld und das Universitätsviertel verlief der Abend ungewöhnlich ruhig.

Stimmen die Eindrücke aus der Versammlung, sind die Menschen im Hochfeld und Universitätsviertel mit der Arbeit der Stadtregierung sehr zufrieden. Nach nicht einmal 45 Minuten war der offizielle Teil der Versammlung vorüber. Dass es an diesem Abend ruhig geblieben ist, mag auch an der Zahl der teilnehmenden Bürger gelegen haben. Es waren knapp 50 Personen in der großen Aula der Fachoberschule. Es ging vor allem um Verkehrsthemen. Wiederholt wurde die Haunstetter Straße angesprochen. Beklagt wurde die Situation bei einzelnen Abbiegesituationen, unter anderem von der Rumplerstraße.

Bürger wünscht Neupflanzungen an der Haunstetter Straße

Ein Bürger forderte, dass in einem Teilbereich der Haunstetter Straße nach vorangegangenen Fällungen möglichst bald wieder neue Bäume gepflanzt würden. Diesen Antrag nahm das Plenum einstimmig an. Die Stadt ist gehalten, das Thema weiterzuverfolgen. Umweltreferent Reiner Erben (Grüne) fehlte krankheitsbedingt. Oberbürgermeisterin Eva Weber sagte, dass der Wunsch des Bürgers von der Stadtspitze unterstützt werde.

Bereits im Vorfeld der Bürgerversammlung gab es einen Austausch mit Vertretern aus beiden Stadtteilen. Im Hochfeld ist der Verein „Unser Hochfeld“ aktiv, im Univiertel ist es die „Aktionsgemeinschaft Univiertel Konkret“. Vorsitzender Günter Dürr (Hochfeld) verwies auf geplante Verbesserungen bei einer Verkehrsführung. Konkret geht es um die Situation für Fahrradfahrer und Fußgänger auf dem Weg vom Hochfeld (Südende Firnhaberstraße) zur Eichleitnerstraße.