Bahnhofsvorplatz: Eine Dauerlösung darf daraus nicht werden

Städtebaulich werden die beiden Bahnhofsvorplätze in den kommenden Jahren nicht das darstellen, was sie darstellen sollten. Statt einer einladenden Tür in den Bahnhof beziehungsweise in die Stadt sind es Asphaltwüsten, die Provisorien sind und erst recht so aussehen. Angesichts der anstehenden DB-Maßnahmen ist eine Umgestaltung des Innenstadt-Vorplatzes nicht machbar, man sollte aber nicht vergessen, dass der Platz seit 2014 quasi eine Baustelle ist und irgendwann nach 2030 einmal in Form gebracht sein wird. Das werden mindestens 16 Jahre sein, in denen Bahnpendler über Asphaltflicken laufen und über die Viktoriastraße stolpern. Nach 2030 muss es schnell gehen.

