Bahnprojekt Augsburg-Ulm: Bundestags-Beschluss womöglich noch in diesem Jahr

Die Deutsche Bahn hält eine Beschlussfassung über die Trasse für den Bahnstreckenneubau Augsburg-Ulm bis zum Ende des Jahres 2025 für möglich. Das sagte Projektleiter Markus Baumann zuletzt beim regionalen Dialogforum, mit dem Politik und Verbände auf dem Laufenden gehalten werden. Die Bahn hatte ursprünglich für den Sommer 2025 eine Entscheidung erhofft, die vorgezogene Bundestagswahl machte einen Strich durch die Rechnung. Die zunächst im Raum stehende einjährige Projektverzögerung scheint nun aber zumindest kürzer auszufallen.

Die Bahn hatte vor einem Jahr eine Vorzugsvariante präsentiert, die in weiten Teilen entlang der A8 führt. Im Augsburger Stadtgebiet würde die Trasse östlich des Stadtteils Bärenkeller über die Felder führen, was im Stadtteil kritisch gesehen wird. Folgt der Bundestag der Vorzugsvariante, kann die DB in die konkrete Planung gehen. Ein Baubeginn vor 2030 ist nicht realistisch. (skro)