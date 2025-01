Bald starten die Arbeiten für das neue Himalaya-Gelände im Augsburger Zoo

In wenigen Wochen beginnen im Zoo Umbauarbeiten, von denen der Besucher nicht allzu viel mitbekommen soll. Im Februar starten die Arbeiten für das Himalaya-Gelände, die laut Kurator Thomas Lipp mindestens ein Jahr andauern werden. Geplant ist ein gebirgiges Gelände, in das die Besucher von mehreren Stellen aus einblicken können. Schneeleopard, sibirische Steinböcke, Takine und unter anderem der rote Panda sollen in dem weitläufigen Areal untergebracht werden. Deshalb müssen manche Tiere des Zoos umziehen, manche kommen neu hinzu und manche werden abgegeben.

