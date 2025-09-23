Balkonbrand in Augsburg: Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Die Augsburger Berufsfeuerwehr ist am Montag gegen 17 Uhr zu einem Balkonbrand in der Ganghoferstraße in Pfersee ausgerückt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Gasgrill im zweiten Obergeschoss in Flammen.

Polizeibeamte hatten bereits erste Löschversuche unternommen. Die beiden Bewohner der betroffenen Wohnung wurden ins Freie gebracht und vom Rettungsdienst vor Ort ambulant versorgt.

Brand in der Ganghoferstraße in Augsburg: Schaden noch unklar

Die Feuerwehr löschte den Brand unter Atemschutz mit einem Strahlrohr. Eine Drehleiter wurde zusätzlich in Stellung gebracht, um eine mögliche Rettung von außen zu ermöglichen. Eine auf dem Balkon befindliche Gasflasche konnte ins Freie gebracht und dort gekühlt werden.

Im Anschluss wurde die Wohnung mit einem Hochleistungslüfter von Brandgasen befreit und mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Die Bewohner konnten nach Abschluss der Maßnahmen zurück in ihre Wohnung, wie die Feuerwehr berichtet. Zur Höhe des Schadens und zur Brandursache liegen bislang keine Angaben vor. (fla)