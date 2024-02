Basketball

17:52 Uhr

Auf den TV Augsburg wartet das "Sahnehäubchen"

Plus In der vergangenen Saison verhinderten die Basketballerinnen den Abstieg, jetzt spielen sie in den Play-offs gegen Litzendorf. Spielertrainerin Unger zieht eine erste Bilanz.

Von Johannes Graf

Blickt Mirijam Unger auf die bisherigen Leistungen ihrer Mannschaft, wirkt sie hochzufrieden. "Wir haben eine richtig gute Saison gespielt", betont die Spielertrainerin des TV Augsburg. Vor der Spielzeit in der Regionalliga Süd hatte sie Platz vier und damit das Erreichen der Play-offs als Ziel ausgegeben, mit Rang drei haben die Basketballerinnen die Erwartungen ihrer Trainerin mehr als erfüllt. Wie es Ungers Art ist, fällt das Lob für ihre Spielerinnen kurz und knapp aus: "Sie haben das gut gemacht." Neun Siege stehen fünf Niederlagen gegenüber. Äußerst souverän besiegte der TVA im letzten Ligaspiel den Tabellenletzten Fireballs Bad Aibling mit 89:50 (37:28). Beste Werferin war Sophie Kleim (22 Punkte). Wobei Unger den Erfolg der Kategorie "Pflichtsieg" zuordnet. Schon das Hinspiel sei eine deutliche Angelegenheit gewesen, deshalb war der Sieg "ein Muss", wie es die ehemalige Erstligaspielerin ausdrückt.

Sich auf den Gegner vorzubereiten ist für den TV Augsburg nicht einfach

Wesentlich größer wird die Herausforderung, die am Wochenende auf die Augsburgerinnen wartet. Mit dem ersten Spiel bei der BG Litzendorf (Samstag, 16 Uhr) steigt der TVA in die Play-offs ein. Unger kann schwerlich einschätzen, was in der Gemeinde nahe Bamberg auf ihre Mannschaft zukommt. Litzendorf hat die Regionalliga Nord auf dem zweiten Platz abgeschlossen, zwei Punkte hinter dem Tabellenersten TV Marktheidenfeld. Sie könne sich Statistiken anschauen, merkt Unger an. Diese verraten aber wenig darüber, wie stark der Gegner bei Rebounds ist, wie groß die Spielerinnen sind oder wer wie viel Einsatzzeit bekommt. "Nach ein paar Minuten werden wir sehen, wie der Gegner spielt, wo er seine Stärken und Schwächen hat", so Unger. Entsprechend wird sie die eigene Taktik in Angriff und Verteidigung anpassen.

