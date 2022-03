Beim TV Augsburg wächst die Vorfreude auf die Play-offs

Die Runde ist für die Mannschaft von Trainerin Mirijam Unger schon länger beendet, jetzt wird um den Meistertitel in der Regionalliga gespielt. Der Gegner des TVA in den Play-offs der Regionalliga steht fest.

Jetzt kommen die Spiele, auf die sich Trainerin Mirijam Unger und ihre Mannschaft schon seit einigen Wochen freuen. In den Play-off-Begegnungen können die Basketballerinnen des TV Augsburg eine ordentliche Saison krönen. Inzwischen hat die Ligaverwaltung der Regionalligen die Termine bekannt gegeben, an denen der TVA seine erste K.-o.-Runde bestreiten wird. Gespielt wird an den Samstagen des 26. März und des 2. April. Gegner ist aus der Nordstaffel der TV Marktheidenfeld.

In der ersten Runde wartet der Tabellenerste der Nordstaffel auf den TVA

Unger schloss mit ihrer Mannschaft die Runde als Tabellenvierter der Süd-Staffel ab, Marktheidenfeld war in der Nord-Staffel der zweigeteilten Regionalliga Erster. Den Gegner kennt Unger aus Tagen, bevor die Regionalliga aufgeteilt wurde. Dennoch kann die ehemalige Bundesligaspielerin die Mannschaft aus dem unterfränkischen Landkreis Main-Spessart nur schwerlich einschätzen. Die 34-Jährige sieht ihre Mannschaft als Außenseiter an, räumt sich allerdings ebenso Chancen ein. „Wir sind der Underdog. Aber grundsätzlich können wir schon jedes Spiel gewinnen“, betont sie. Weil Hin- und Rückspiel zusammenzählen, wünscht sich Unger nach dem ersten Aufeinandertreffen in der Fremde eine gute Ausgangslage. In der laufenden Runde hat sich der TVA seine Siege meist mit knappem Vorsprung erkämpft, Niederlagen fielen hingegen deutlich aus. „Ich hoffe, dass das für uns in den Play-offs kein Nachteil wird“, so Unger. Die personelle Lage dürfte sich unterscheiden. Erst im Rückspiel rechnet die TVA-Trainerin damit, dass ihr der bestmögliche Kader zur Verfügung stehen wird. Die Vorfreude wächst, zugleich hat Unger Respekt vor den Duellen mit dem Tabellenführer der Nord-Staffel. „Für uns ist es ein bisschen eine Wundertüte.“

Männer des TVA müssen Spieler einmal mehr verlegen

Mitten im Abstiegskampf stecken die Männer des TV Augsburg, die in der 2. Regionalliga Süd als Tabellenvorletzter den Tabellenletzten Passau White Wolves empfangen sollten. Doch einmal mehr wird die Mannschaft von Trainer Markus Mosig ein Nachholspiel bestreiten müssen. Grund für die Absage: Corona-Fälle auf beiden Seiten.