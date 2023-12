Basketball

vor 19 Min.

Das Beste kommt zum Schluss

Spielertrainerin Mirijam Unger (am Ball) und der TV Augsburg gehen optimistisch in die Weihnachtspause.

Plus Mit ihrer stärksten Saisonleistung verabschieden sich die Regionalliga-Basketballerinnen des TV Augsburg in die Weihnachtspause. Das wünscht sich Spielertrainerin Mirijam Unger fürs kommende Jahr.

Von Johannes Graf Artikel anhören Shape

Erzählt Mirijam Unger vom letzten Spiel dieses Jahres, gerät sie regelrecht ins Schwärmen. "Das Spiel war der Hammer", sagt die Spielertrainerin des TV Augsburg. "Das war die beste Teamleistung, die wir in dieser Saison bislang abgerufen haben." Gegen den TMV München waren die Basketballerinnen im Hinspiel noch klar unterlegen und hatten eine dreistellige Punktzahl des Gegners zugelassen (88:106), im Rückspiel allerdings wuchsen die Spielerinnen über sich hinaus. Nicht nur die Führungsspielerinnen wie Unger (24 Punkte) oder Carina Högg (16) brachten ihre Qualitäten ein, zugleich übernahmen Spielerinnen Verantwortung, die sich sonst eher im Schatten der anderen aufhalten. "Jeder hat gekämpft, jede hat abgeliefert", so Unger.

Zu den Münchnerinnen pflegen die Augsburgerinnen ein spezielles Verhältnis, hinzu gesellte sich die Hinspielniederlage. Beides schien den TVA in eigener Halle zusätzlich anzuspornen. So jedenfalls nahm Unger ihre Mannschaft wahr. "Jede hat sich auf den Ball geworfen, niemand hat mal zugeschaut. Alle wirkten hoch motiviert." Zur Pause führte Augsburg komfortabel mit 42:28. Ein schwächeres drittes Viertel (11:22) schlug nicht weiter ins Kontor, weil der TVA im letzten Abschnitt nochmals eine konzentrierte Leistung zeigte (21:17). Letztlich stand ein 74:65-Erfolg, der die Augsburgerinnen in der 1. Regionalliga Süd in eine komfortable Ausgangsposition für die letzten drei Ligaspiele brachte. "Wir können nach dem Sieg mit einem richtig guten Gefühl in die Weihnachtspause gehen."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen