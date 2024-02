Basketball

Selbst der TV Augsburg ist nicht unschlagbar

Stijepan Topalovic (am Ball) ging angeschlagen in die Partie, erzielte dennoch 20 Punkte für den TV Augsburg.

Plus In der 2. Regionalliga Mitte ist der TV Augsburg in dieser Spielzeit das Maß aller Dinge. Nun kassiert die Mannschaft von Trainer Markus Mosig aber die erste Niederlage. Er analysiert die Gründe und blickt auf die kommenden Herausforderungen.

Dieses Gefühl kannten die Basketballer des TV Augsburg und deren Trainer Markus Mosig eigentlich gar nicht mehr. Doch im neunten Spiel dieser Saison hat es den bislang ungeschlagenen Tabellenführer der 2. Regionalliga Mitte dann doch erwischt. Wenngleich knapp, erstmals unterlag der TVA in dieser Runde beim 71:75 (30:38) gegen den Zweitplatzierten Young Pikes Baunach. Mosig trauert der vergebenen Chance nach, unbesiegt geblieben zu sein, erkennt aber auch die Leistung des Gegners an: "Wir haben an dem Tag verdient verloren, das war einfach nicht gut genug für so ein Topspiel – auch wenn wir das Spiel am Ende hätten auch gewinnen können."

Dass diese Begegnung ein schwieriges Unterfangen werden könnte, deutete sich vor der Partie an. Mosig sah sich mit einer ungewöhnlich hohen Anzahl an Ausfällen konfrontiert. Ersatzgeschwächt und ohne Schlüsselspieler trat Augsburg an, unter anderem fehlten Spieler wie Uhlich, Tomic, Kaufeld, Mayr, Chalusiak, Graf, Grünwald, Karger, Riesner und Ursprung. Hinzu kam der angeschlagene Topalovic, der trotz Knieproblemen auf dem Spielfeld stand. Mit 20 Punkten war er bester TVA-Werfer. Baunach nutzte anfängliche Probleme der Augsburger, setzte sich schnell auf sieben Punkte ab. Dann jedoch stabilisierte sich der TVA, kämpfte sich zurück und führte nach dem ersten Viertel mit 20:15. Das Spiel blieb turbulent, mit Augsburg, das sich immer wieder Führungen erspielte, aber auch Baunach, das konsequent konterte. Zur Halbzeitpause befand sich Tabellenführer Augsburg auf Kurs und führte mit acht Punkten Vorsprung (38:30).

