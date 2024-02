Basketball

17:33 Uhr

So beantwortet der TVA die Aufstiegsfrage

Plus Die Basketballer des TV Augsburg stehen in der 2. Regionalliga Mitte bereits als Meister fest. Mitte April müssen sie eine letzte Hürde nehmen. Wo das Team im Erfolgsfall seine Heimspiele austragen wird, steht inzwischen fest.

Von Johannes Graf

Praktisch durften sich die Basketballer des TV Augsburg bereits seit Wochen wie der kommende Meister fühlen, derart dominant waren sie in der 2. Regionalliga Mitte aufgetreten. Seit dem vergangenen Wochenende ist ihnen auch in der Theorie der Meistertitel nicht mehr zu nehmen. Nach dem äußerst überzeugenden 75:50 (40:27) gegen die DJK Neustadt a. d. Waldnaab sind die beiden verbliebenen Ligaspiele in Dachau (Samstag, 19 Uhr) und zwei Wochen später gegen die BG Leitershofen/Stadtbergen 2 bedeutungslos. Der Vorsprung in der Tabelle ist so ausgewachsen, dass selbst eigene Niederlagen und Siege der Konkurrenz nichts mehr am Titelgewinn ändern werden. Die Mannschaft und Trainer Markus Mosig kosteten den Moment aus. "Das war eine geile Sache. Entsprechend groß haben wir gefeiert", so der 30-Jährige.

TVA-Trainer Markus Mosig lobt die Qualität seiner Spieler

Mosig und seine Mannschaft waren sich vor Beginn der Spielzeit ihrer hervorragenden Voraussetzungen bewusst. Durch zahlreiche Neuzugänge verbesserten sich Breite und Qualität im zur Verfügung stehenden Personal. "Wir haben in diesem Jahr einen sehr guten Kader. Die Entwicklung in den vergangenen Jahren ist echt cool", betonte Mosig im Oktober. Die Zurückhaltung hatte der Klub abgelegt, entsprechend forsch war das Saisonziel formuliert worden. Mosig damals: "Wir wollen um die Meisterschaft mitspielen." Personell und taktisch hatte der Trainer bedeutend mehr Möglichkeiten, teils hatte er die Qual der Wahl, wen er in seinen zwölfköpfigen Spielkader berief. Neun Siege und eine Niederlage in zehn Spielen sprechen eine deutliche Sprache.

