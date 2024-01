Basketball

26.01.2024

TV Augsburg plagen Verletzungssorgen vor dem Duell gegen Nürnberg

Plus Der TV Augsburg kann in der 2. Regionalliga Mitte einen weiteren Schritt Richtung Meisterschaft machen. Mit diesem Plan schickt Trainer Markus Mosig sein Team aufs Feld.

Die Basketballer des TV Augsburg stehen vor einem entscheidenden Heimspiel in der 2. Regionalliga Mitte gegen den Post SV Nürnberg (Samstag, 20 Uhr). Als souveräner Tabellenführer mit acht Siegen in acht Spielen hat die Mannschaft unter Trainer Markus Mosig bisher eine beeindruckende Saison hingelegt. Gegen Nürnberg muss der Coach allerdings auf manchen Akteur verzichten. Weil Topscorer Nino Tomic, Moritz Kirmaier und Max Uhlich verletzt sind, fehlen drei Leistungsträger der vergangenen Wochen. "Ansonsten gehen wir personell gut aufgestellt in die Partie", erklärt Mosig. Er setzt auf die Bereitschaft der anderen Spieler, die entstandenen Lücken zu schließen. Die Tiefe im Kader werde eine entscheidende Rolle spielen, meint Augsburgs Trainer. "Wir werden wieder mit zwölf Spielern agieren, um die Nürnberger dauerhaft unter Druck zu setzen und müde zu machen."

TV Augsburg steht komfortabel an der Tabellenspitze

In der Tabellenkonstellation steht Augsburg (16 Zähler) mit acht Punkten Vorsprung komfortabel an der Spitze, ein Sieg gegen den Post SV Nürnberg wäre ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung Meisterschaft. Doch die Gäste aus Nürnberg sind keine leichte Aufgabe. "Nürnberg ist eine super Mannschaft. Das Hinspiel war die engste Partie bisher in der Saison", so Mosig. Knapp siegte der TVA mit 77:73. Der Post SV spielt mit Talenten aus Nürnberger Nachwuchsleistungszentrum. Mosig beschreibt die Stärke des Gegners so: "Sie sind alle sehr ausgeglichen, alle groß, alle sehr athletisch und technisch gut ausgebildet."

