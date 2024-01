Basketball

30.01.2024

TVA-Trainer Mosig: "Härtestes Spiel dieser Saison"

Plus Gegen Nürnberg setzt sich der TV Augsburg knapp durch und bleibt ohne Punktverlust. Auch im nächsten Spiel trifft der Tabellenführer der 2. Regionalliga Mitte auf einen Verfolger.

Von Johannes Graf

In einem packenden Duell gegen den starken Konkurrenten Post SV Nürnberg gelang dem TV Augsburg ein weiterer Sieg in der 2. Regionalliga Mitte. 82:74 (37:37) siegte die Mannschaft von Trainer Markus Mosig und holte somit den neunten Sieg im neunten Spiel. Mosig sah in der Partie die "größte Herausforderung" und das "härteste Spiel" der laufenden Saison. "Nürnberg war extrem gut, das sind alles super ausgebildete Spieler", betonte Mosig.

Als wollten sie den Ruf bestätigen, der ihnen vorauseilte, starteten die Gäste eindrucksvoll in die Partie und führten schnell mit 9:2. Mosig räumte ein, dass seine Mannschaft eine Weile brauchte, um die Offensivpower der Nürnberger einzubremsen. Im zweiten Viertel kam der TV Augsburg jedoch besser ins Spiel und konnte bis zur Pause immerhin einen Gleichstand von 37:37 erreichen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen