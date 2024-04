Basketball

18:10 Uhr

Wo der TV Augsburg künftig seine Heimspiele austrägt

Plus Eigentlich wollten die Basketballer des TVA nach dem Aufstieg ihre Heimspiele in der Anton-Betzler-Halle in Göggingen austragen. Jetzt gibt es eine andere Lösung.

Von Johannes Graf

Noch immer ist die Freude zu spüren, wenn Markus Mosig über den Aufstieg und die kommende Saison spricht. Dem Trainer des TV Augsburg ist mit seiner Basketballmannschaft Historisches gelungen, noch nie spielte ein Männerteam des TVA in der vierthöchsten Liga. Künftig werden sie versuchen, in der ersten Regionalliga ähnliche Erfolge zu erringen wie in der vergangenen Spielzeit, in der sie erst die Liga dominierten und sich anschließend im Aufstiegsturnier durchsetzten. Sportliche Fragen rückten in den vergangenen Wochen und Monaten zusehends in den Hintergrund, weitaus wichtiger war, ob der Verein sich den Aufstieg leisten könnte. Und ob er Verbandsvorgaben erfüllen könnte. Elementar dabei: die künftige Heimspielstätte.

Mitte Februar hatte der TVA erklärt, er wolle aufsteigen und die Rahmenbedingungen erfüllen. Ein entscheidender Baustein war dabei die Halle, in der Augsburg seine Spiele austragen wird. Schon damals war klar: Sollte der TVA aufsteigen, benötigt er eine Halle mit 300 Sitzplätzen. Da die eigene Halle zu wenig Fassungsvermögen besitzt, nahm der Verein Gespräche mit der Stadt auf. Danach schien alles so weit geklärt. In der Anton-Betzler-Halle sollten die Basketballer spielen. Weil die Ligavorgaben von 300 Plätzen nicht ganz erreicht würden, wollte der TVA eine niedrige Strafgebühr in Kauf nehmen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen