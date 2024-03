Wovon der Aufstieg des TV Augsburg abhängt

Das letzte Saisonspiel in der 2. Regionalliga Mitte haben die Basketballer des TV Augsburg verloren. Demnächst entscheidet sich, ob sie ein Aufstiegsturnier spielen müssen oder als Meister direkt eine Klasse höher antreten.

Noch immer liest sich die Bilanz des TV Augsburg in der 2. Regionalliga Mitte beeindruckend. Zehn ihrer zwölf Ligaspiele haben die Basketballer gewonnen. Souverän sind sie Meister geworden und dürfen sich Hoffnungen machen, künftig eine Liga höher zu spielen. Trainer Markus Mosig stellt diesen Erfolg heraus: "Die Meisterschaft ist schon mal das Größte, was eine Herrenmannschaft beim TVA jemals erreicht hat. Das bleibt trotz der Niederlage erstmal stehen." Eigentlich wollten sich die Augsburger mit einem Erfolg auf das Aufstiegsturnier am 13. April einstimmen. Doch das Derby gegen die BG Leitershofen/Stadtbergen II lief alles andere als nach Plan.

Mit 53:72 (24:35) unterlagen die Augsburger doch ziemlich deutlich. "Ausgerechnet im Derby", ärgerte sich Mosig, der von einer "absolut verdienten Niederlage" sprach. Bereits in den ersten Minuten zeigten sich die Gastgeber bedeutend aggressiver, schneller und treffsicherer. Nach drei Minuten führte die BG bereits mit über zehn Punkten (13:2), während der TVA auf dem Feld nicht stattfand. Zwar besserte sich im Verlauf des Spiels die Einstellung der Augsburger, mitunter verkürzten sie den Abstand, allerdings hatten die Lokalrivalen von der anderen Seite der Wertach stets die passende Antwort und konterten. "Über das ganze Spiel hinweg sind wir immer wieder herangekommen, aber genauso schnell konnte Leitershofen auch wieder davonziehen", beschreibt Mosig. Bitter für den TVA: Topscorer Stjepan Topalovic verletzte sich und könnte schlimmsten Falls den Saisonhöhepunkt verpassen.

TV Augsburg trifft beim Aufstiegsturnier auf Teams aus Ostdeutschland und Oberbayern

Den Dämpfer am letzten Ligaspieltag verarbeitet Mosig mit seinem Team, indem mal andere Dinge als Basketball auf dem Programm stehen. Er hat ein Alternativprogramm vorbereitet, um "die Köpfe freizubekommen" und "sich zu sammeln". Weiter geht es am Dienstag. In einer längeren Mannschaftsbesprechung soll der Plan erarbeitet und erörtert werden, mit dem die Augsburger den Aufstieg in Angriff nehmen möchten. Am Samstag, 13. April, kommt es zum Showdown in Augsburg. Mit Augsburg (Mitte), USC Leipzig oder Rockets Gotha (Nord) sowie SB DJK Rosenheim oder DJK SB München (Süd) werden die Meister der drei Staffeln ihre Aufsteiger ermitteln. Im Modus Jeder-gegen-jeden qualifizieren sich der Erste und der Zweite für die 1. Regionalliga.

Noch besteht die Möglichkeit, dass der TVA ohne eigenes Zutun aufsteigt. Sollte ein Meister der anderen Staffeln kein Interesse bekunden und absagen, wäre das Aufstiegsturnier hinfällig und die verbliebenen beiden Teams rücken eine Klasse höher. "Ich gehe aber stark davon aus, dass es stattfindet", betont TVA-Coach Mosig. Innerhalb der nächsten zwei Wochen soll eine Entscheidung fallen.

