Hier machen Kita-Kinder aus scheinbar Wertlosem kleine Kunstobjekte

Wie kleine Zauberlehrlinge stehen die Kinder an diesem Vormittag um den Tisch. Darauf unzählige Gefäße mit Flüssigkeiten in allen Regenbogenfarben. Vorsichtig ziehen sie sich kleine Proben mit der Pipette heraus und träufeln sie in ihre Gläser. Sehen zu, wie ein paar blaue Tropfen aus dem gelben Wasser ein grünes Gebräu machen. „Schau mal, wie Cola“, staunte Sila und hält stolz ihren braunen Zaubertrank in die Höhe. „Der ist giftig“, sagt sie in verschwörerischem Ton.

Katharina Indrich Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kunstobjekt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis