„Mit den Einkäufen vier Etagen zu Fuß“: Ärger um defekten Aufzug in Wohnanlage

Wenn Regina Riedesser über den Aufzug in ihrem Wohnhaus in der Burgfriedenstraße im Antonsviertel spricht, kommen der 83-Jährigen die Tränen. Seit mehr als zwei Monaten schleppt die gehbehinderte Frau ihre Einkäufe die vier Stockwerke bis zu ihrer Wohnung nach oben - oder bittet Nachbarn, ihr damit behilflich zu sein. Seit November des vergangenen Jahres ist der Aufzug in dem Wohnhaus der Wohnbaugruppe (WBG) Augsburg defekt - die Bewohnerinnen und Bewohner sind auf die Treppe angewiesen. Sie fühlen sich von der WBG im Stich gelassen.

