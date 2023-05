Bauamt Augsburg: Ansprechpartner, Telefonnummer und Stellenangebote

Hier erfahren Sie, wie Sie Kontakt zum Staatlichen Bauamt Augsburg aufnehmen, wer Ihr Ansprechpartner ist und wo Sie das Organigramm und Stellenangebote finden.

Die Staatlichen Bauämter in Bayern sind aus den früheren Hochbauämtern und Straßenbauämtern hervorgegangen. Sie sind zuständig für Hochbaumaßnahmen des Freistaates Bayern und des Bundes sowie für das Bundes- und Staatsstraßennetz in ihrem jeweiligen Bereich. Das Staatliche Bauamt Augsburg ist in die drei Fachbereiche Hochbau, Straßenbau und Universitätsbau gegliedert und zuständig für die Stadt Augsburg sowie die Landkreise Aichach-Friedberg, Augsburg und Donau-Ries. Nachfolgend listen wir alle wichtigen Infos zu Ansprechpartnern, Telefonnummern, Stellenangeboten, Adressen und Öffnungszeiten auf. Außerdem erfahren Sie, wie Sie einen Termin zur Akteneinsicht im Bauordnungsamt vereinbaren.

Der Bereich Hochbau des Augsburger Bauamtes (ansässig in der Holbeinstraße 10) betreut unter anderem zivile Baumaßnahmen – rund 850 Gebäude in 300 Liegenschaften des Freistaates Bayern, des Bundes, der Nato sowie der Kirchen im Rahmen der staatlichen Baupflicht. Außerdem berät der Hochbau bei Bauvorhaben, die der Staat zwar nicht selber baut, aber fördert, wie beispielsweise Schulen und Krankenhäuser, informiert das Bauamt auf seiner Website.

Der Bereich Straßenbau – zu finden in der Burgkmairstraße 12 – ist verantwortlich für die Bundes- und Staatsstraßen in den betreffenden Landkreisen, sprich für deren Planung, Bau, Betrieb und Erhaltung. Um den Betriebs- und Winterdienst kümmern sich die Straßenmeistereien in Gersthofen und Nördlingen. Das Staatliche Bauamt Augsburg betreut nach eigener Auskunft ein Netz von rund 280 km Bundesstraßen, 550 km Staatsstraßen, 180 km Geh- und Radwegen, 530 Brücken, 42 Lärmschutz- und Schutzbauwerken sowie 7 Tunnel- beziehungsweise Trogbauwerken.

Staatliches Bauamt Augsburg: Organigramm und Mitarbeiter

Eine Übersicht über die jeweiligen Abteilungen und Zuständigkeiten der drei Fachbereiche finden Sie in diesem Organigramm. Welche Mitarbeiter in welcher Abteilung des Bauamtes arbeiten, sehen Sie in dieser Übersicht.

Ansprechpartner, Telefonnummern und Adressen des Bauamtes Augsburg

Amtssitz des Bauamtes und Fachbereich Hochbau

Lesen Sie dazu auch

Adresse : Holbeinstraße 10, 86150 Augsburg

: Holbeinstraße 10, 86150 Postanschrift : Postfach 10 20 45, 86010 Augsburg

: Postfach 10 20 45, 86010 E-Mail : poststelle@stbaa.bayern.de

: poststelle@stbaa.bayern.de Telefonnummer : 0821/2581-0

: 0821/2581-0 Amtsleitung : Uwe Fritsch (seit Januar 2022, er folgte auf Ulrich Blickle), 0821/2581-200

: (seit Januar 2022, er folgte auf Ulrich Blickle), 0821/2581-200 Bereichsleitung Hochbau : Kathrin Fändrich , 0821/2581-201

: , 0821/2581-201 Öffnungszeiten : Montag bis Donnerstag 8.00 bis 16.00 Uhr, Freitag 8.00 bis 12.00 Uhr

: Montag bis Donnerstag 8.00 bis 16.00 Uhr, Freitag 8.00 bis 12.00 Uhr Parken: Die Parkmöglichkeiten in der Innenstadt sind eingeschränkt. Es empfiehlt sich die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Nahe gelegene Haltestellen sind das Staatstheater, der Königsplatz, der Hauptbahnhof, das Diakonissenhaus und die Prinzregentenstraße . Einen barrierefreien Zugang zum Aufzug gibt es über den Innenhof.

Fachbereich Straßenbau des Augsburger Bauamtes

Adresse : Burgkmairstraße 12, 86152 Augsburg

: Burgkmairstraße 12, 86152 Postanschrift : Postfach 10 20 45, 86010 Augsburg

: Postfach 10 20 45, 86010 E-Mail : poststelle@stbaa.bayern.de

: poststelle@stbaa.bayern.de Telefonnummer : 0821/2581-0

: 0821/2581-0 Bereichsleitung Straßenbau : Markus Kreitmeier , 0821/2581-100

: , 0821/2581-100 Öffnungszeiten : Montag bis Freitag 8.00 bis 11.30 Uhr, Montag bis Donnerstag 13.00 bis 16.00 Uhr

: Montag bis Freitag 8.00 bis 11.30 Uhr, Montag bis Donnerstag 13.00 bis 16.00 Uhr Parken: In der Innenstadt sind die Parkmöglichkeiten eingeschränkt. Empfohlen wird eine Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln, zum Beispiel zu den Haltestellen Staatstheater, Diakonissenhaus, Hauptbahnhof oder Prinzregentenstraße . Einen rollstuhlgerechten Zugang zum Aufzug finden Sie im Innenhof.

Fachbereich Universitätsbau des Bauamtes

Adresse : Langenmantelstraße 1, 86153 Augsburg

: Langenmantelstraße 1, 86153 Postanschrift : Postfach 10 20 45, 86010 Augsburg

: Postfach 10 20 45, 86010 E-Mail : poststelle@stbaa.bayern.de

: poststelle@stbaa.bayern.de Telefonnummer : 0821/2581-0

: 0821/2581-0 Bereichsleitung Universitätsbau : Annette Bubmann , 0821/2581-500

: , 0821/2581-500 Parken: Kostenlose Parkplätze finden Sie auf dem Plärrergelände auf der Rückseite des Gebäudes. Während Veranstaltungen wie dem Plärrer oder Christkindelmarkt sind diese Parkplätze jedoch kostenpflichtig. Auf der Rückseite des Gebäudes gibt es einen rollstuhlgerechten Zugang zum Aufzug.

Weitere Dienststellen und die Straßenmeistereien in Gersthofen und Nördlingen

Außenstelle Donauwörth : Langemarckstraße 1, 86609 Donauwörth

: Langemarckstraße 1, 86609 Außenstelle Lechfeld : Lechfeldkaserne Haus 41, 86836 Lagerlechfeld

: Lechfeldkaserne Haus 41, 86836 Straßenmeisterei Gersthofen : Karl-Benz-Straße 1, 86368 Gersthofen ; Kontakt: Konrad Schneller , 0821/24611-0

: 1, 86368 ; Kontakt: , 0821/24611-0 Straßenmeisterei Nördlingen : Oettinger Straße 1, 86720 Nördlingen ; Kontakt: Matthias Opel , 09081/2906650-0

Weitere Ansprechpartner der unterschiedlichen Abteilungen im Bauamt Augsburg finden Sie hier aufgelistet. Außerdem können Sie das Bauamt Augsburg online auch über dieses Kontaktformular erreichen.

Bauordnungsamt Augsburg Akteneinsicht

Sie wünschen Akteneinsicht zu einem Bau? Dafür ist das Bauordnungsamt in Augsburg zuständig. Das Bauordnungsamt Augsburg bietet Grundstückseigentümern beziehungsweise den Berechtigten die Möglichkeit, die Bauakte des Bestandsobjektes einzusehen. Eine Akteneinsicht kann innerhalb des Stadtgebietes vereinbart werden. Daher ist es wichtig, zu prüfen, ob das betreffende Objekt innerhalb der Augsburger Stadtgrenze liegt. Ist das der Fall, können Sie online einen Termin buchen. Bei der Reservierung müssen Sie Postleitzahl, Straße und Hausnummer oder, falls nicht vorhanden, Flurnummer und Gemarkung des Bestandsgebäudes eingeben (im Feld "Aktenzeichen"). Zur Akteneinsicht müssen Sie dann Ihren Ausweis und einen aktuellen Eigentumsnachweis mitbringen.

Ob Akten über das gewünschte Objekt vorhanden sind und wenn ja, ob diese Akten vollständig sind, kann nicht gewährleistet werden (in der Regel sind Akten ab 1944 im Archiv des Bauordnungsamtes vorhanden). Akten werden nicht elektronisch als PDF-Datei versendet, können aber abfotografiert werden.

Kosten: Eine einfache Akteneinsicht kostet 30 Euro bis maximal 150 Euro und sollte mit EC- oder Kreditkarte bezahlt werden

kostet 30 Euro bis maximal 150 Euro und sollte mit EC- oder Kreditkarte bezahlt werden Telefonnummer für Rückfragen: 0821/324-12899

für Rückfragen: 0821/324-12899 Weitere Infos zur Akteneinsicht gibt es auf dieser Bürgerservice-Website der Stadt Augsburg.

Bauamt Augsburg: Stellenangebote und Jobs

Offene Stellenangebote und Jobs im Bauamt Augsburg sind gefragt – in der Behörde werden zahlreiche Berufe für unterschiedliche Aufgaben gebraucht. Einen Schwerpunkt bilden dabei Berufe wie Architekten, Ingenieure und Techniker. Zu den Fachdisziplinen gehören Hoch- und Tiefbau, Ingenieurbau, Landschaftsplanung, Heizung/Lüftung/Sanitär und Elektrotechnik. Handwerkliche Berufe finden sich hauptsächlich im Straßenbetriebsdienst. Aber auch in Bereichen wie Vertragswesen, Verwaltung und IT sind Mitarbeitende beschäftigt. Das Staatliche Bauamt Augsburg ist zudem Auftraggeber für die heimische Bauwirtschaft und freischaffende Architekten, Ingenieure und Künstler.

Ausbildungen bietet das Staatliche Bauamt Augsburg genauso an wie ein duales Studium oder Praktikum für Studierende. Alle Stellenangebote, Möglichkeiten für (künftige) Studierende und Auszubildende sowie Infos zur Beamtenlaufbahn gibt es unter diesem Link.