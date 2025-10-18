Bauen für die Ewigkeit: Was Augsburg von den Römern lernen kann

Mit unserer Reihe „Augsburger Anekdoten“ erzählen wir kleine Geschichten mitten aus dem Leben unserer Stadt.

Lärmend für den Handel. Neulich in der Annastraße auf dem Weg Richtung Stadtmarkt: Laute Rufe, krachende Musik, schwingende Fahnen. Erster Gedanke: Was für eine Protestaktion findet jetzt schon wieder statt? Der zweite: Hoffentlich nicht wieder Hartnäckige, die für irgendwas eine Unterschrift fordern und nicht loslassen. Falsch gedacht. Vor der Annakirche hat sich eine Art Boy Group positioniert. In Tracht, mit Blasinstrumenten, Flaggen und überdimensionierten, gelabelten Einkaufstaschen machen sie Stimmung. Stimmung für den neuen Hamburger Herrenausstatter Ansons, der vor Kurzem in die City Galerie gezogen ist. Nordlichter machen einen auf Bayern? Soll in den besten Familien vorkommen. Und irgendwie ist diese ungewöhnliche Werbeaktion doch eine Art Demonstration. Eine Demo für den Einzelhandel. In dem Fall befindet sich das Geschäft leider nicht im Zentrum, aber immerhin hat ein neues eröffnet. Bitterer Beigeschmack bei der Gute-Laune-Werbeaktion: Genau gegenüber herrscht im verwaisten Eckerle gähnende Leere.

***

Zu spät. Ein Morgen dieser Woche in der Altstadt. Ein Vater biegt schnellen Schrittes um die Ecke und joggt fast in Richtung Altstadt-Kindergarten. Er trägt Turnschuhe, auf seinen Schultern sitzt seine kleine Tochter, die den Galopp sichtlich genießt. Vor ihnen geht eine Frau in Stiefeln mit drei Zentimeter-Absatz. Die Tochter zu ihrem Vater: „Schau mal, Papa, die trägt Hochschuhe. Mit der käme ich jetzt nicht mehr rechtzeitig in den Kindi.“

***

Nachhilfe von den Altvorderen. Seit 13 Jahren ist die Dominikanerkirche geschlossen, weil der Boden durch die tonnenschweren Ausstellungsstücke aus der Römerzeit schwer in Mitleidenschaft gezogen wurde. So mancher Augsburger hat das ehemalige Gotteshaus noch nie von innen gesehen. Doch an diesem Nachmittag stehen die Türen mit einem Mal offen. Drinnen eine Gruppe von Menschen, die Bilder und Inschriften an die Säulen projizieren. Ja sind denn heute schon Light Nights? Ein kurzes Gespräch offenbart, dass es sich lediglich um die Vorbereitungen für die große Eröffnung Anfang Dezember handelt. Was da dann wohl im imposanten Kirchenschiff zu sehen sein wird? Vielleicht ein Lehrvideo zur römischen Baukunst? Ein Hommage an jene, die vor mehr als 2000 Jahren ohne Bagger, Betonmischer und Statikprogramme in weniger als einem Jahrzehnt das Kollosseum in Rom schufen? Da könnte so mancher in Augsburg sicherlich noch einiges über Effizienz am Bau lernen. Nicht zuletzt, wie man in zehn Jahren ein Theater baut, das nach 2000 Jahren immer noch steht.

***

Recherchieren, bitte. Anruf in der Zeitungsredaktion. Die ältere Dame sagt, sie habe einen Rechercheauftrag und erklärt lang und exakt, was die Redaktion herausfinden soll. Am Ende des Gesprächs stellt sie noch eine Frage: Wie sie denn erfahre, was die Nachforschungen ergeben hätten. Die Kollegin antwortet, dass das dann in der Zeitung stehen wird. Die Dame antwortet verdutzt. „In der Zeitung? Die lese ich ja gar nicht.“