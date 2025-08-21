Bauernmarkt-Sanierung: So lassen sich Millionenkosten und zweijährige Bauzeit erklären

Zuletzt gab es einigen Trubel um die Sanierung des Bauernmarkts auf dem Stadtmarkt. Zahlreicher Beschicker beschwerten sich über unzulängliche Kommunikation seitens der Stadt. Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) entschuldigte sich schließlich für mangelnde Wertschätzung und machte das Thema zur Chefsache. Nun sollen Händler mit dem Gesprächsformat „Baustellen-Dialog“ über den Fortgang der Baustelle informiert werden. Im Zuge unserer Berichterstattung kam bei Lesern vermehrt die Frage auf, warum die Sanierungsmaßnahmen zwei Jahre dauern sollen und wie sich die Kosten zusammensetzen. Nun erklärt sich das Marktamt.

Ende August läuft die Sanierung an. Dann werden Bestuhlung und Bierhütte auf dem Bauernmarkt abgebaut, ab Oktober rücken die Archäologen an. Im Frühjahr/Sommer 2027 sollen alle Maßnahmen abgeschlossen sein. „Die Bauzeit von knapp zwei Jahren lässt sich mit der Größe und Komplexität der Baustelle begründen“, teilt das Marktamt auf Anfrage knapp mit. Auch sei eine komplette archäologische Untersuchung des gesamten Areals notwendig. Wie berichtet plant die Stadt, den Platz zwischen ehemaligem Stadtarchiv und Fleischhalle mit Sitzgelegenheiten, Begrünung und Wasserspiel deutlich aufzuwerten. Zudem soll die Fleischhalle über einen „neuen, einladenden Westzugang“ zum neugestalteten Bauernmarkt hin geöffnet werden. Zusätzlich wird ein Getränke-Ausschank in der Westfassade der Fleischhalle integriert.

Neugestaltung des Bauernmarkts auf Augsburger Stadtmarkt kostet 6,7 Millionen Euro

Die Baumaßnahmen sind in zwei Teile untergliedert. Die Neugestaltung des Bauernmarkts soll inklusive einer neuen Bühne für Veranstaltungen rund 6,7 Millionen Euro kosten, erklärt das Marktamt. Die Kosten für den Umbau der Fleischhalle beliefen sich auf circa 860.000 Euro. Die Stadt trägt rund drei Millionen Euro der Kosten, weitere 5,2 Millionen Euro kommen von der Regierung von Schwaben. Diese fördere das Projekt im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms „Lebendige Zentren“.