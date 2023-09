Ahorn erschlug Mädchen: Gericht spricht Baumkontrolleur frei

Ein Kleinkind war auf einem Spielplatz in Augsburg von einem umstürzenden Ahorn erschlagen worden. Nun ist klar: Den städtischen Baumkontrolleur trifft keine Schuld.

Rund 15 Jahre war er bereits als Baumkontrolleur für die Stadt Augsburg tätig. Zuletzt war der städtische Angestellte für den Spielplatz an der Dieselstraße im Augsburger Stadtteil Oberhausen verantwortlich. Ein Spielplatz, der wegen seiner Größe und des alten Baumbestandes zugleich ein Park ist. Dort passierte an einem sonnigen Juli-Vormittag 2021 ein schreckliches Unglück. Ein mächtiger Ahorn stürzte plötzlich um und begrub eine Mutter und ihre 20 Monate alte Tochter, die auf einer Wippe saßen, unter sich. Das Kleinkind starb wenig später im Krankenhaus, die Mutter erlitt schwere Verletzungen. Jetzt, über zwei Jahre später, musste sich der inzwischen 58 Jahre alte städtische Angestellte vor Gericht verantworten. Nun ist klar: Ihn traf keine Schuld an der Tragödie.

Tragödie auf Augsburger Spielplatz: Kontrolleur konnte Pilzbefall des Baumes nicht erkennen

Richterin Alexandra Lehner kam in ihrem Urteil zu dem Schluss, dass der gelernte Gärtner die Baumkontrolle fachlich korrekt nach bestem Wissen und Gewissen durchgeführt hat. Der Schrägstand des Baumes allein hätte bei einem gesunden Baum nicht zu einem Abbruch geführt, Hinweise auf den Pilzbefall im Inneren des Baumes habe es für den Kontrolleur nicht gegeben. Laut der Richterin handelte es sich um einen furchtbaren tragischen Unfall, für den der Baumkontrolleur keine Schuld trage. Zuvor hatten sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Verteidigung einen Freispruch beantragt. Die Nebenklagevertretung hatte bei ihrem Plädoyer keinen Antrag gestellt. "Für meine Mandantin kann kein Urteil der Welt ihre Tochter zurückbringen", sagte Nebenklageanwältin Daniela Rose.

Der Baum war innen morsch. Er war von einem sogenannten Brandkrustenpilz befallen. Foto: Silvio Wyszengrad

Zuvor hatte die Staatsanwaltschaft dem Mann fahrlässige Tötung und Körperverletzung vorgeworfen. Allerdings sah die Anklagebehörde offensichtlich bereits vor dem Prozess nur eine relativ geringe Schuld. Der Strafbefehl, der bereits vergangenes Jahr vom Amtsgericht erlassen wurde, sah eine Geldstrafe in Höhe von 9600 Euro (120 Tagessätze zu je 80 Euro) vor – aber nur auf Bewährung. Der Beschuldigte legte über seinen Verteidiger Hansjörg Schmid dennoch Einspruch ein, weswegen es nun zu dem Verfahren vor dem Augsburger Amtsgericht kam. Der Medienandrang war groß im Gerichtssaal. Im Zuschauerraum saßen zudem einige Baumsachverständige, die privat am Prozess interessiert sind.

Drei Gutachter, die zu unterschiedlichen Ergebnissen gelangten, wurden am Montag gehört.Ihre Expertisen spielten die wichtigste Rolle bei der Urteilsfindung. Die Experten erklärten umfassend und lange, worauf es bei Baumkontrollen ankommt, was zu welchem Zeitpunkt und unter welchen Umständen vielleicht zu erkennen ist. Teils wiederholten sich die Nachfragen der Prozessbeteiligten. Für Laien ist die Thematik komplex. Der vom Gericht beauftragte Gutachter erläuterte ausführlich, warum der Angeklagte die Gefahrensignale hätte erkennen müssen, die seiner Ansicht nach von dem Ahorn ausgegangen waren.

Tödlicher Unfall: Meinungen der Gutachter gingen auseinander

Die deutliche Schräglage des Baumes, das veränderte Wurzelwerk und ein sogenanntes Kompensationswachstum am Stamm hätten ihm zufolge weitere Untersuchungen des Baumes nach sich ziehen müssen. Zumal der Ahorn auf einem Spielplatz gestanden habe. Die Bewertungen der beiden weiteren Sachverständigen fielen hingegen anders aus. Der Schrägstand des Baumes rufe all die von seinem Kollegen genannten Symptome am Baum hervor, die dieser als fälschlicherweise verdächtig darstellen würde. „Schrägstand und Kompensationswachstum an einem Baum weisen nicht zwangsläufig auf eine Instabilität hin“, so der zweite Baumsachverständige. Der Angeklagte habe die Gefahrenabschätzung anhand der Merkmale, die die Baumrichtlinie vorgebe, seiner Meinung nach erfüllt. Auch der dritte Experte sprang für den Angeklagten in die Bresche. Es gebe auch einen unbedenklich gewachsenen Schiefstand.

Der Angeklagte hatte vor rund acht bis zehn Jahren den Baumbestand auf dem Spielplatz in seine Verantwortung übernommen, erklärte sein Verteidiger Hansjörg Schmid. Zu dem Zeitpunkt der Übernahme habe der Baum bereits diese Schieflage gehabt. Von den optischen Ausprägungen sei der Ahorn damals genauso wie bei der letzten Kontrolle vor 14 Monaten. Sein Mandant sei sehr mitgenommen, seit dem Unglück dienstunfähig und in psychotherapeutischer Behandlung, erläuterte Schmid. Der Kontrolleur ließ über ihn der Familie des getöteten Mädchens sein Beileid und seine aufrichtige Anteilnahme aussprechen. "Wäre er in der Lage gewesen, das Unglück zu verhindern, er hätte das getan."

Der Ahorn hatte auf einem Spielplatz an der Dieselstraße im Augsburger Stadtteil Oberhausen im Juli 2021 ein 20 Monate altes Mädchen erschlagen. Foto: Annette Zoepf

Angehörige der betroffenen Familie waren nicht zur Verhandlung erschienen. Ursprünglich war vorgesehen, dass die Mutter als Zeugin aussagen sollte. Nebenklagevertreterin Daniela Rose hatte im Vorfeld mitgeteilt, sie habe sie sich dafür eingesetzt, dass ihre Mandantin nicht als Zeugin gehört werde. Schließlich sei relativ klar, was an jenem Julitag passiert ist. Vielmehr gehe es um die Frage, ob es bei der Baumkontrolle zuvor Versäumnisse gab oder nicht. Die Familie sei nach wie vor psychisch sehr belastet. "Gleichzeitig müssen die Eltern stark sein für die andere Tochter." Die Mutter leide zudem weiterhin körperlich unter den Folgen der Verletzungen. Die damals 28-Jährige hatte Quetschungen am Bein sowie Brüche am Oberkörper erlitten.