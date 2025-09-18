Baumpaten gesucht: Bei der Sportanlage Süd entsteht eine Streuobstwiese

Die Stadtwerke Augsburg (SWA) und der städtische Landschaftspflegeverband (LPV) legen nahe der Sportanlage Süd eine Streuobstwiese mit rund 200 Obstbäumen an. Im Beisein von Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU), Umweltreferent Reiner Erben (Grüne) und SWA-Geschäftsführer Rainer Nauerz wurde in dieser Woche der erste Baum gepflanzt. Bis Ende 2026 sollen die Pflanzungen abgeschlossen sein, dann stünden rund 550 Obstbäume auf den Flächen der SWA. Diese sollen den Artenschutz, Naturschutz und den Schutz des Trinkwassers befördern.

Wie die Stadtwerke mitteilen, ist die nun gepflanzte Streuobstwiese Teil des bayerischen Streuobstpaktes, mit dem bis 2035 eine Million Obstbäume in Bayern gepflanzt werden sollen. Zuletzt warnte jedoch LPV-Geschäftsführer Nicolas Liebig im Gespräch mit unserer Redaktion von geplanten drastischen Kürzungen im Naturschutz durch die Bayerische Staatsregierung. Dann wäre die Pflanzung weiterer Obstbäume und die Pflege der bestehenden nicht mehr zu gewährleisten, so Liebig.

Augsburger Oberbürgermeisterin hebt ökologischen Wert der Bäume hervor

Für Oberbürgermeisterin Weber zeigen die neuen Pflanzungen, „wie ökologische Verantwortung und vorausschauendes Handeln in Augsburg zusammengehen“. „Sie tragen zum Schutz unseres Trinkwassers bei und stärken den Stadtwald als Naherholungsgebiet“, erklärte Weber. Künftig sollen Tiere wie Fledermäuse, Vögel und Insekten dort einen Lebensraum finden. Die SWA bieten im Rahmen des Projekts an, eine Baumpatenschaft auf der neuen Streuobstwiese zu übernehmen. Eine Basispatenschaft kostet 30 Euro im Jahr, für eine Premiumpatenschaft mit einer Kennzeichnung des Spenders vor Ort fallen 50 Euro an. (klijo)