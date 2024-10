Mehrere Baumstürze: Wie sicher ist die Lage am Stadtgraben?

Der Stadtgraben in Augsburg war für viele Menschen sehr lange kein Begriff. Das Gewässer rückt seit einigen Jahren stärker in den Blickpunkt. Es liegt am Fünffingerlesturm und an der benachbarten Kahnfahrt. In regelmäßigen Abständen stürzen große Bäume ins Wasser. Aktuell gibt es wieder einen Zwischenfall mit einem knapp 20 Meter großen Kastanienbaum (wir berichteten). Anwohner sind in Sorge, zumal viele Bäume in Schräglage stehen. Wie sicher ist die Lage am Stadtgraben? Das städtische Grünamt gibt Antworten. Detailliert wird begründet, wie Baumpfleger vorgehen.

