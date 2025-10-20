Der Augsburger Rathausplatz bekommt Pflanzgefäße

Die Stadt plant kommendes Jahr das Aufstellen von Bäumen in mobilen Pflanzgefäßen auf dem Rathausplatz, um auszuprobieren, wie dauerhafte Baumpflanzungen dort wirken würden. Geplant seien - im Gegensatz zu den Sträuchern und Blumen in der Fußgängerzone - größere schattenspendende Gehölze, die man im Lauf des Jahres umgruppieren könnte. Sollte es dann zu dauerhaften Baumpflanzungen kommen, seien die Pflanzkübel an anderer Stelle in der Innenstadt einsetzbar, so die Stadt.

Stadt Augsburg: Bäume, Trinkbrunnen, Nebeldusche oder Schirme sind denkbar

Baureferent Steffen Kercher (parteilos) will seine Überlegungen am Donnerstag im Bauausschuss des Stadtrats vorstellen. Demnach wird es noch keine schnelle Entscheidung zur dauerhaften Bepflanzung geben. Man werde Szenarien aus der Machbarkeitsstudie, der Bürgerbeteiligung und dem Pflanz-Versuch entwickeln und dann Nutzen und Kosten gegenüberstellen, kündigt die Stadt an. Denkbar sei auch eine Kombination aus dauerhaften Maßnahmen wie Bäumen und einem Trinkbrunnen sowie temporären Lösungen wie Schirmen oder einer Nebeldusche. Fürs Frühjahr ist eine Diskussion mit der Öffentlichkeit geplant, wenn die Kübelbäume stehen. Klarheit zum weiteren Vorgehen könnte im Herbst 2026 herrschen. Die Überlegungen für Bäume auf dem Rathausplatz laufen nach einem Anstoß der Alt-Augsburg-Gesellschaft seit inzwischen zweieinhalb Jahren.

Icon vergrößern Der Ernst-Reuter-Platz vor der Stadtbücherei könnte in den kommenden Jahren sein Gesicht deutlich ändern. Dort ist eine dichte Baumbepflanzung im Gespräch. Foto: Bernhard Weizenegger Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Der Ernst-Reuter-Platz vor der Stadtbücherei könnte in den kommenden Jahren sein Gesicht deutlich ändern. Dort ist eine dichte Baumbepflanzung im Gespräch. Foto: Bernhard Weizenegger

Noch in einem früheren Stadium sind Überlegungen für eine Begrünung des Ernst-Reuter-Platzes vor der Stadtbücherei mit 15 Bäumen. Der Platz mit seinem orangefarbenen Bodenbelag wurde beim Bau der Stadtbücherei vor etwa 15 Jahren mit geplant. Allerdings gibt es seitdem Diskussionen über die Gestaltung - im Hochsommer bei Sonne ist der Aufenthalt dort wenig einladend. In einer Klimakartierung der Innenstadt gilt der Platz zusammen mit dem Stadtmarkt (hier wird der Bauernmarkt aktuell umgebaut) und dem Annahof (hier sind Baumpflanzungen wegen der darunter liegenden Tiefgarage nicht möglich) als ein kritischer Ort.

Der Augsburger Ernst-Reuter-Platz würde ziemlich verändert aussehen

Denkbar wären laut einer Konzeptstudie des Architekturbüros Schrammel, das seinerzeit die Stadtbücherei entwarf, mehrere Szenarien. Neben einer Baumreihe sind das drei Bauminseln oder eben die von der Stadt favorisierte Variante des „Grünen Dachs“, das dem Platz ein anderes Gesicht geben würde. Untersucht ist in diesem Szenario zusätzlich das Setzen von Bäumen an der Wendeplatte am Stadtmarktzugang. Allerdings müssten dafür Stellplätze wegfallen, sodass dafür weitere Abstimmungen nötig wären, schränkt die Stadt ein.

Vor allem gehe es darum, den Aufenthalt auf dem Platz angenehmer zu gestalten. Durch die Bäume soll eine Abkühlung an heißen Tagen entstehen, vorgesehen ist das Aufstellen von Bänken. Ein Innenstadtspielplatz ist dort nicht geplant, die Stadt könnte sich aber einen temporären Einsatz des Spielmobils oder ein Versetzen der Spiele-Box vom Martin-Luther-Platz auf den Ernst-Reuter-Platz vorstellen. Bis die Überlegungen umgesetzt werden, sofern dies vom Stadtrat gewünscht wird, dürfte noch einige Zeit vergehen. Zunächst müssen 70.000 Euro an Planungsmitteln im Haushalt aufgetrieben werden. Die Umbaukosten werden grob auf eine Million Euro geschätzt. Von Vorteil ist, so die Stadt, dass unter dem Platz keine Leitungen liegen und das Areal im Zuge des Stadtbüchereibaus bereits archäologisch untersucht wurde.