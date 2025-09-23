Rund um den Perlachberg in Augsburg ist mit Behinderungen zu rechnen

Am Perlachberg in Augsburgs Innenstadt laufen Bauarbeiten. Eine Fernwärmeleitung wird verlegt. In den nächsten Wochen ist mit Behinderungen zu rechnen, zumal eine Seitenstraße derzeit gesperrt ist.

In der Vorwoche haben die Bauarbeiten begonnen. Betroffen ist laut Stadt der Kreuzungsbereich am Metzgplatz. Die Straße Hinter der Metzg ist im Kreuzungsbereich teilweise gesperrt. Die Fahrbahn am Perlachberg ist eingeengt, kann aber befahren werden. Einige Parkplätze fallen vorübergehend weg. Auch die Straßenbahn kann die Baustelle problemlos passieren, heißt es. Fußgänger kommen zu den Geschäften, die erreichbar sind. Dazu gehört unter anderem die Konditorei Euringer.

Die Arbeiten ziehen sich über mehrere Wochen hin. Die Fertigstellung ist für Mitte November geplant.