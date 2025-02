Baustelle unterhalb der Ulrichsbrücke: Das wird gemacht

Mit Behinderungen müssen Autofahrer gegenwärtig auf einem Teilstück der Berliner Allee in Augsburg rechnen. Es gibt eine Baustelle unterhalb der Ulrichsbrücke. Die Fahrbahn ist daher verengt.

Nach Angaben der Stadt finden in der Berliner Allee Bauarbeiten am Kanalnetz statt. Betroffen sind rund 70 Meter in Fahrtrichtung Textilviertel. Auf der Fahrbahn entfällt deshalb ein Fahrstreifen. Trotzdem bleibt die Straße in beiden Richtungen befahrbar, heißt es weiter. Der Radverkehr wird an der Baustelle vorbeigeführt, Fußgänger werden über die Lechhauser Straße umgeleitet.

Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende März.