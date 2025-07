Baustelle im Pfärrle: Der Verkehr wird noch länger umgeleitet

An Baustellen im Stadtgebiet in Augsburg ist man gewöhnt. Zu größeren Behinderungen kommt es gegenwärtig an zwei bekannten Orten. Rund um das Krankenhaus Vincentinum in der Jakobervorstadt gilt eine geänderte Verkehrsführung. Gesperrt ist bis auf Weiteres zudem die Durchfahrt vom Stephingerberg in Richtung Frauentorstraße. Auch hier gilt eine Umleitung.

Michael Hörmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Baustelle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Jakobervorstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis