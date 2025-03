Baustelle vor Laden: „Wir sind von Laufkundschaft abgeschnitten“

Elektro Hitzler und der Friseursalon Metzler Doldi sind zwei alteingesessene Betriebe in Augsburg. Herrenhäuser lautet die Adresse. Es ist ein kleiner Straßenzug unweit vom Fischertor nahe der MAN. In diesen Wochen sind die Geschäftsleute von einer Baustelle schwer geplagt. Direkt vor dem Ladeneingang des Friseurgeschäfts tun sich Gräben auf, Absperrungen verhindern den direkten Zugang vom Gehweg. Nur über Umwege geht es in den Salon. „Auf Laufkundschaft müssen wir momentan nicht setzen“, sagt Sabine Metzler. Für die Bauarbeiten bringt sie Verständnis auf. Es wird eine Fernwärmeleitung verlegt. Die Behinderungen dauern noch mehrere Wochen.

Das Elektrogeschäft und der Friseurladen liegen an einer Straßenecke. Die Straße Herrenhäuser ist die Verbindung zwischen Georgenstraße und Thommstraße. Seit Mitte Februar wird eine Fernwärmeleitung verlegt. Die Durchfahrt der Straße ist während der Baustelle nicht möglich, teilt die Stadt dazu mit. Anlieger könnten ihre Grundstücke jedoch zu jeder Zeit erreichen. Die Arbeiten dauern nach Auskunft der Stadt bis Ende April.

Arbeiten gibt es auch in der Straße Im Pfärrle in Augsburg

Nicht weit von diesem Standort entfernt liegt eine weitere Baustelle, die zu Verkehrsbehinderungen führt. Es geht ebenfalls um Arbeiten an einer Fernwärmeleitung. Die Straße Im Pfärrle muss laut Stadt zwischen dem Fuchswinkel und der Stephansgasse, sowie in den Einmündungsbereichen Pettenkoferstraße und Lueginslandgäßchen komplett gesperrt werden. Grundstücke bleiben für Anwohner erreichbar. Fußgänger kommen an der Baustelle vorbei. Autofahrer werden über Thommstraße und Georgenstraße geleitet. Diese Arbeiten dauern bis Anfang Juni.