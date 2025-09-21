Icon Menü
Bayern kämpft um Schienen-Ausbau: Zukunft von Augsburg-Ulm und Donauwörth im Fokus

Augsburg

„Enorm wichtig für Bayern“: Politik will für Ausbau von Augsburg-Ulm kämpfen

Wie geht es mit dem Neubauprojekt und der Strecke Augsburg-Donauwörth weiter? Darum ging es bei einer Podiumsdiskussion in Augsburg.
Von Katharina Indrich
    Wie geht es mit dem Bahnverkehr rund um Augsburg und den Planungen für den Neubau der Trasse Augsburg-Ulm weiter? Darüber diskutierten Politiker und Branchenkenner am Samstag im Augsburger Bahnpark.
    Wie geht es mit dem Bahnverkehr rund um Augsburg und den Planungen für den Neubau der Trasse Augsburg-Ulm weiter? Darüber diskutierten Politiker und Branchenkenner am Samstag im Augsburger Bahnpark. Foto: Ulrich Wagner

    Mit einem bunten Programm im Augsburger Bahnpark hat das regionale Bahnunternehmen „Arverio“ am „Tag der Schiene“ am Samstag sein einjähriges Bestehen nach der Umfirmierung gefeiert. Wenige Tage, nachdem bekannt geworden war, dass Projekte wie der Neubau der Strecke „Augsburg-Ulm“ wegen fehlender Mittel womöglich nicht realisiert werden können, herrscht in der Branche allerdings Katerstimmung. Das wurde bei einer hochkarätig besetzten Podiumsdiskussion am Samstagnachmittag deutlich.

