„Enorm wichtig für Bayern“: Politik will für Ausbau von Augsburg-Ulm kämpfen

Mit einem bunten Programm im Augsburger Bahnpark hat das regionale Bahnunternehmen „Arverio“ am „Tag der Schiene“ am Samstag sein einjähriges Bestehen nach der Umfirmierung gefeiert. Wenige Tage, nachdem bekannt geworden war, dass Projekte wie der Neubau der Strecke „Augsburg-Ulm“ wegen fehlender Mittel womöglich nicht realisiert werden können, herrscht in der Branche allerdings Katerstimmung. Das wurde bei einer hochkarätig besetzten Podiumsdiskussion am Samstagnachmittag deutlich.

