Bayerns beste Kleingartenanlage befindet sich in Augsburg

Bayerns beste Kleingartenanlage befindet sich im Augsburger Herrenbach-Viertel. Denn dort gibt es nicht nur außergewöhnlich schöne Gärten, sondern unter anderem auch ein besonders gut funktionierendes Sozialleben, ökologische Ansätze und sogar ein eigenes Eidechsenhabitat. In dem vom Landesverband Bayerischer Kleingärtner ausgelobten Wettbewerb haben die Gärten der Kleingartenanlage Herrenbach die Goldmedaillie errungen.

Die Kleingartenanlage Herrenbach gibt es seit 1947. Mit rund 80.000 Quadratmetern gehört sie zu den größten Anlagen in Augsburg. Zentral in der Mitte der Anlage gibt es eine kleine Wirtschaft, in der sich die Kleingärtner nach getaner Arbeit treffen. Für den Wettbewerb wurde ein Bild auf einer Wand der Wirtschaft angefertigt, das die Arbeit der Kleingärtner zeigt.

Man kann sich kaum vorstellen, wie viel Arbeit die Blumen- und Pflanzenpracht im Vorzeigegarten mit der Nummer 160 gemacht haben muss. „Zuhause ist da, wo mein Garten ist“, steht auf einem Schild am Eingang. Es blüht in allen Farben, in einem Obstbaum hängen bunte Lampions. Ein Kronleuchter hängt an anderer Stelle im Geäst, statt der Kerzen blühen in den Halterungen ebenfalls Blumen. Natürlich gibt es auch Gemüse und Obst, wie es die Kleingartenordnung verlangt. Die Gärtner ist bescheiden und möchte mit ihrem Namen nicht in die Öffentlichkeit, sagt die zweite Obfrau des Kleingartens, Stefanie Huber. „Aber die ganze Familie ist engagiert und bringt sich in der Kleingartenanlage ein.

Die Kleingartenanlage ist ein lebendiges Beispiel für Integration und Toleranz

Der Einsatz für das Gemeinwohl und auch für das Stadtviertel sei es letztlich gewesen, der den Ausschlag für den ersten Platz gegeben habe, sagt Stefanie Huber. Gemeinsam mit der Kassiererin der Anlage, Margarete Feicht, hat sie den Kleingarten beim Wettbewerb angemeldet und sich auch um die Delegation aus München gekümmert, die den Kleingarten genau unter die Lupe genommen hat.

„Kleingartensommer: cool und gemeinsam statt hitzig und einsam“, war das Motto des Wettbewerbs. „In unserer Kleingartenanlage arbeiten Menschen aus 15 Nationen gemeinsam und friedlich in ihren Gärten“, berichtet Huber. Die Kleingartenanlage sei ein lebendiges Beispiel für Integration und Toleranz, in der Vielfalt als Bereicherung und nicht als Hürde wahrgenommen werde, hatte sie auch an die Wettbewerbskommission geschrieben.

Eine Besonderheit sei die starke Einbindung in den Stadtteil, so Huber weiter. So findet am ersten Juli-Wochenende das alljährliche Gartenfest statt, am dritten Advent gibt es eine Gartenweihnacht. „Beide Feste prägen den Stadtteil und laden Jung und Alt dazu ein.“ Das Gartenfest sei eine Kooperation zwischen der Kleingartenanlage, der Gemeinde Don Bosco und der St. Andreas Gemeinde. Nach dem Gartenfest gebe es am darauffolgenden Sonntag immer einen ökumenischen Gottesdienst mit den Gartenpächtern und Gemeindemitgliedern.

In diesem Jahr haben die Kleingärtner ein besonderes Projekt ins Leben gerufen, das die Zusammenarbeit mit der Grundschule Herrenbach fördern soll. Man wolle gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern mehrere Hochbeete anlegen, die in einem Gemeinschaftsprojekt von Kindern und den Gärtner der Anlage aufgebaut und bepflanzt werden, berichtet Huber.

Einige Gärten haben einen wilderen Charme

Nicht alle Gärten sind „perfekt“ ordentlich gepflegt. Einige haben einen etwas wilderen Charme - und das liegt nicht etwa an der Nachlässigkeit ihrer Besitzer, sagt Gudrun Odobescu, die zweite Vorsitzende des Stadtverbandes Augsburg der Kleingärtner. Mittlerweile sind zehn der 283 Gärten als „Naturgärten“ zertifiziert und dienen damit der Nachhaltigkeit und Artenvielfalt. Hier wächst auch Unkraut auf der Wiese, es gibt „wilde Ecken“ mit Lebensräumen etwa für Igel oder andere Gartenbesitzer. Doch auch die Naturgärten sind ganz offensichtlich mit viel Liebe und Sorgfalt angelegt.

In der unmittelbaren Nähe zur Kleingartenanlage gibt es bereits seit einigen Jahren ein kleines, von der Stadt Augsburg gefördertes Biotop, das speziell für die Ansiedlung von Eidechsen angelegt wurde. Dieses Biotop sei ein wichtiger Teil des ökologischen Netzwerks in der Umgebung der Anlage, erklärt Huber. Auch der alte Baumbestand in der Mitte der Anlage ist ein herausragendes Merkmal der Anlage, das für den Wettbewerb mit betrachtet wurde. Die Bäume böten wertvollen Lebensraum für Vögel und Insekten und leisteten einen wichtigen Beitrag zur Förderung der Artenvielfalt in der Anlage.