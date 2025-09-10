„Historische Chance auf einen Durchbruch“: Minister macht Kommunalwahl in Augsburg zur Chefsache

Wer fordert Augsburgs amtierende Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) kommenden März bei der Kommunalwahl heraus? Für mitte.augsburg, das jüngste politische Bündnis in dieser Stadt, sollten sich in diesen Tagen diesbezüglich wichtige Weichen stellen. Denn für den Zusammenschluss von Freien Wählern, FDP und Pro Augsburg ging es kurz nach seinem ersten offiziellen Auftritt bereits um Alles oder Nichts. Bayerns Digitalminister Fabian Mehring (Freie Wähler) hat das Thema nun zur Chefsache erklärt und seine Augsburger Parteikollegen für kommenden Donnerstagabend zu einem Treffen eingeladen. Dabei geht es ihm in erster Linie nicht um das Bündnis, sondern um die Frage, wie die Freien Wähler selbst in die Kommunalwahl 2026 gehen wollen. Auch der favorisierte OB-Kandidat ist noch nicht komplett aus dem Rennen. Den beiden kleineren Bündnispartnern ist das Hin und Her inzwischen zu viel geworden: Sie kündigten das Bündnis am Montag ihrerseits auf.

