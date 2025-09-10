„Historische Chance auf einen Durchbruch“: Minister macht Kommunalwahl in Augsburg zur Chefsache

Wer fordert Augsburgs amtierende Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) kommenden März bei der Kommunalwahl heraus? Für mitte.augsburg, das jüngste politische Bündnis in dieser Stadt, sollten sich in diesen Tagen diesbezüglich wichtige Weichen stellen. Denn für den Zusammenschluss von Freien Wählern, FDP und Pro Augsburg ging es kurz nach seinem ersten offiziellen Auftritt bereits um Alles oder Nichts. Bayerns Digitalminister Fabian Mehring (Freie Wähler) hat das Thema nun zur Chefsache erklärt und seine Augsburger Parteikollegen für kommenden Donnerstagabend zu einem Treffen eingeladen. Dabei geht es ihm in erster Linie nicht um das Bündnis, sondern um die Frage, wie die Freien Wähler selbst in die Kommunalwahl 2026 gehen wollen. Auch der favorisierte OB-Kandidat ist noch nicht komplett aus dem Rennen. Den beiden kleineren Bündnispartnern ist das Hin und Her inzwischen zu viel geworden: Sie kündigten das Bündnis am Montag ihrerseits auf.
Augsburg
Neben der kommunnalpolitischen Situation, die sich für die Freien Wähler in Augsburg (wie auch in anderen grossen Städten) durch Tristesse auszeichnet, geht es doch um die künftige strategische Positionierung der FW. Die über die Kreistage lokalplitisch geprägte, stark auf Landwirtschaft und Handwerk in der Fläche orientierte Ausrichtung, verkörpert durch Hubert Aiwanger gegen den Mehring-Ansatz der "Moderne" (Stichwort Digitalisierung) und der Versuche nach Bedeutungsgewinn in den urbanen Bereichen. Das ist zunächst eine strategische Frage und bietet ganz konkret Stoff für eine irgendwann anstehende personelle Debatte. Letztendlich wird es Herrn Mehring in der mittelfristigen Betrachtung vorrangig darum gehen, die Kommunalwahl in Augsburg ist da ein willkommener Aufhänger zur Auslotung von Chancen, Perspektiven, Ambitionen.
