Beamter aus Staatskanzlei soll sich Luxusleben in Dubai ergaunert haben

Mit seiner Frau scheint Daniel B. ein Leben auf der Überholspur zu führen. Das trägt er gerne zur Schau. Auf seinem Facebook-Profil zeigt er Bilder von Luxusreisen. B. plantscht in Dubai in einem großen Pool, mit der Wolkenkratzer-Skyline im Hintergrund. B. lässt sich vom berühmten Koch Salt Bae ein vergoldetes Steak servieren, er und seine Frau genießen ein Menü in einem Sternerestaurant. Das Ehepaar ließ es sich in den vergangenen Jahren offenkundig gut gehen. In der Augsburger Gesellschaft, wo das Paar gerne verkehrte, fragte man sich mitunter, wie es sich das leisten konnte. Das fragt sich auch die Augsburger Staatsanwaltschaft. Sie ermittelt gegen den 36-Jährigen, der als Beamter in der Bayerischen Staatskanzlei gearbeitet hat, wegen Betrugsverdachts – und offenbar auch gegen seine Frau.

