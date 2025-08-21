Vermummt und schwer bewaffnet: Polizei rückt mit Großaufgebot bei UPM an

Mit einem Großaufgebot ist die Polizei am Donnerstag gegen 11.30 Uhr in der Georg-Haindl-Straße angerückt. Nach Informationen unserer Redaktion war die Polizei mit mindestens sechs Einsatzfahrzeugen und rund 15 Polizisten vor Ort. Diese sollen teilweise vermummt, mit schweren Waffen und Schutzschildern ausgerüstet in ein Gebäude der Firma UPM gegangen sein. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilt, sollen die Polizeikräfte wegen einer Bedrohungslage gerufen worden sein.

Die Polizisten waren mit Schildern ausgerüstet. Foto: Marcus Merk

Wie sich herausstellte, handelte es sich dabei um eine verbale Bedrohung, zu körperlichen Übergriffen soll es nach ersten Erkenntnissen nicht gekommen sein. Die Beamten seien derzeit vor Ort und sprächen mit den Beteiligten des Vorfalls. Eine Gefährdung unbeteiligter Personen habe zu keinem Zeitpunkt bestanden, so die Sprecherin. (klijo)