Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

Bedrohungslage: Polizei rückt mit großem Aufgebot in Lechhausen an

Augsburg

Vermummt und schwer bewaffnet: Polizei rückt mit Großaufgebot bei UPM an

In einem Gebäude an der Georg-Haindl-Straße soll ein Unbekannter eine andere Person bedroht haben. Was bisher bekannt ist.
    • |
    • |
    • |
    Bei UPM kam es am frühen Donnerstagmittag zu einem großen Polizeieinsatz.
    Bei UPM kam es am frühen Donnerstagmittag zu einem großen Polizeieinsatz. Foto: Marcus Merk

    Mit einem Großaufgebot ist die Polizei am Donnerstag gegen 11.30 Uhr in der Georg-Haindl-Straße angerückt. Nach Informationen unserer Redaktion war die Polizei mit mindestens sechs Einsatzfahrzeugen und rund 15 Polizisten vor Ort. Diese sollen teilweise vermummt, mit schweren Waffen und Schutzschildern ausgerüstet in ein Gebäude der Firma UPM gegangen sein. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilt, sollen die Polizeikräfte wegen einer Bedrohungslage gerufen worden sein.

    Die Polizisten waren mit Schildern ausgerüstet.
    Die Polizisten waren mit Schildern ausgerüstet. Foto: Marcus Merk

    Wie sich herausstellte, handelte es sich dabei um eine verbale Bedrohung, zu körperlichen Übergriffen soll es nach ersten Erkenntnissen nicht gekommen sein. Die Beamten seien derzeit vor Ort und sprächen mit den Beteiligten des Vorfalls. Eine Gefährdung unbeteiligter Personen habe zu keinem Zeitpunkt bestanden, so die Sprecherin. (klijo)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden