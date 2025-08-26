Zugverkehr: Behinderungen auf Bahnstrecke zwischen Augsburg und München nach Unfall

Bahnreisende, die am frühen Dienstagmittag einen Zug von Augsburg nach München nehmen wollen, müssen sich in Geduld üben. Seit rund 11.30 Uhr ist der Zugverkehr auf der Strecke vorübergehend eingestellt.

Wie ein Sprecher der Bundespolizei in München auf Anfrage berichtet, hat sich auf der Strecke im Landkreis Fürstenfeldbruck ein Unfall ereignet. Im Polizeijargon wird von einem „Personenschaden“ im Gleis gesprochen. Laut dem Sprecher mussten daraufhin alle sechs Gleise für Fern- und S-Bahnverkehr gesperrt werden.

Zugverkehr zwischen Augsburg und München gesperrt

Momentan werde versucht, einen ICE, der auf freier Strecke festhänge, weiterfahren zu lassen. Die Polizei rechnet noch mit weiteren Behinderungen bis etwa 13.30 Uhr, kann aber keine genaue Prognose abgeben.

Am Hauptbahnhof Augsburg werden die Fahrgäste derzeit offenbar informiert, dass der Bahnverkehr kurz nach 13 Uhr wieder aufgenommen werden soll. (ina)

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald weitere Informationen vorliegen.