Bei Kontrolle: Drei Männer schlagen und spucken Richtung Polizisten

Am Montag haben drei junge Männer in der Innenstadt massiven Widerstand gegen die Polizei geleistet, die Beamten bespuckt, beleidigt und geschlagen. Laut Polizei kontrollierten die Einsatzkräfte zunächst einen 30-jährigen Mann. Dieser verhielt sich demnach sehr aggressiv und unkooperativ gegenüber der Polizei. Zudem versuchte er sich der Kontrolle zu entziehen. Da sich der 30-Jährige nicht beruhigen ließ, fesselten ihn die Beamten. Daraufhin wehrte sich der Mann und spuckte in Richtung der Beamten. Die Polizei brachte ihn schließlich in Arrest.

Während der Kontrolle des 30-Jährigen störten zwei zunächst unbeteiligte Männer im Alter von 25 und 35 Jahren. Die beiden Männer waren laut Polizei ebenfalls äußerst aggressiv gegenüber den Beamten. Da sie sich nicht beruhigen ließen, fesselten die Polizisten beide Männer. Hierbei leisteten sie erheblichen Widerstand, wobei sich der ältere der beiden leicht verletzte. Zudem beleidigte dieser die Beamten. Nach Abschluss der Maßnahmen entließen die Beamten den 25-Jährigen. Der 35-Jährige verbrachte die weiteren Stunden hingegen im Arrest.

Vier Beamte wurden bei dem Einsatz leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen die drei Männer. (klijo)