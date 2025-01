So steht es um einen möglichen Bürgertreff in Lechhausen

Die Polizei in Lechhausen sitzt auf gepackten Koffern. Die Beamten der Inspektion ziehen demnächst um. Sie verlassen das ehemalige Rathaus in der Blücherstraße und ziehen in ein Industriegebiet im Augsburger Stadtteil. Das Gebäude im Zentrum von Lechhausen gehört der Stadt. Vertreter der Aktionsgemeinschaft Lechhausen sagen, die dann leerstehenden Räume wären ideal für einen Bürgertreff geeignet. Ein solches Begegnungszentrum sei im Stadtteil überfällig. Die SPD unterstützt die Idee. Das sagt die Stadt Augsburg zu den Überlegungen. Versprechungen macht sie nicht.

Diese Angebote für Bürger gibt es in Lechhausen

Auf Anfrage unserer Redaktion sagt Stadtdirektorin Melanie Haisch, dass man die Situation im Stadtteil generell sehen müsse. Es ist zu bewerten, welche Orte der Begegnung und des Austauschs es gebe: „In Lechhausen sind dies bereits diverse Einrichtungen.“ Genannt werden Kidsstützpunkt, Bildungsmittelpunkt, Stadtteilbücherei und Mehrgenerationentreffpunkt. Diese Angebote würden von Bürgern sehr gut angenommen, so Melanie Haisch.

Die Stadtdirektorin kündigt an, die Stadt werde auf die Verantwortlichen in Lechhausen zugehen: „Um zu eruieren, welche darüber hinausgehenden Wünsche in Lechhausen bestehen, wird die Stadt mit den Aktiven vor Ort ins Gespräch gehen.“ Ausgehend von den Ergebnissen dieser Gespräche sei zu ermitteln, „ob ein Bürgertreff in Lechhausen notwendig ist“.