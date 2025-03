Beleuchtung und Musik in Dominikanerkirche

In der seit 13 Jahren gesperrten Dominikanerkirche könnten nach deren Teilsanierung Ende 2025 Musikensembles oder historische Vereine auftreten, um den früheren Sakralbau für die Allgemeinheit erlebbar zu machen. Auch eine Einbindung in die Lightnights sei ab 2026 denkbar, so Kulturreferent Jürgen Enninger (Grüne) am Donnerstag. Der Stadtrat machte den Weg frei, damit in dem seit 1802 weltlich genutzten Kirchenbau eine neue Bodenplatte eingezogen werden kann.

Enninger kündigte an, die Geschichte der Kirche als Begräbnisstätte von Patrizierfamilien stärker in den Vordergrund zu stellen. Dazu werde man ein Visualisierungskonzept erarbeiten, zudem seien Führungen für die Allgemeinheit und Fachveranstaltungen für Experten denkbar. „Das Gebäude hat herausragende kulturhistorische Bedeutung für Augsburg“, so Enninger. Dem wolle man gerecht werden. Das Denkmal hatte bis 2012 das Römische Museum beherbergt, bevor es wegen Statikproblemen geschlossen werden musste.

Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) sagte, die Sanierung habe lange gedauert, allein die Untersuchungen seien aber komplex gewesen. „Und dann kam Corona. Wir haben diese Sanierung dann bewusst nach hinten geschoben, weil wir ja nicht wussten, was auf uns zukommt, etwa bei der Gewerbesteuer“, so Weber. Im Nachhinein sehe es so aus, als ob es schneller hätte gehen können. Als Stadtregierung sei man aber gezwungen gewesen, aus Verantwortungsbewusstsein Prioritäten zu setzen.