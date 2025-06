Beliebtes Augsburger Ausflugslokal steht seit Jahren leer – was steckt dahinter?

Es könnte ein schönes Ausflugsziel sein, doch seit drei Jahren steht die Gaststätte Jägerhaus am Rand des Augsburger Stadtwalds leer. Der Schriftzug ist nur noch ein Fragment, immer mehr Buchstaben fallen von der Wand oder hängen schief. Die letzte Pächterin zog sich 2022 zurück – seitdem fand sich kein geeigneter Nachfolger. Das mag auch an der ungewöhnlichen Pacht-Konstellation liegen. Denn Pächter der Wirtschaft ist ein Augsburger Unternehmer, der in einem Anwesen in der Nachbarschaft des Lokals in Siebenbrunn lebt. Dieser ist für die Weiterverpachtung an einen Gastronomen zuständig – und das klappt inzwischen seit Jahren nicht. Warum?

