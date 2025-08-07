Bengalo verfehlte in Augsburgs Rosenaustadion nur knapp zwei Polizisten und ein Kind

Erstmals nach der Auflösung Jugoslawiens und dem Balkankrieg nahm die Fußball-Nationalmannschaft Serbiens an einer Europameisterschaft teil. Im Juni 2024 gastierte das Team in Augsburg, wo es logierte und unter anderem auch ein öffentliches Training im Rosenaustadion absolvierte. Für die Landsleute aus der Region ein Highlight, das an jenem Sommerabend rund 2800 Zuschauer anlockte. Ein Jahr später spielt ein unliebsamer Vorfall am Rande des Trainings eine Hauptrolle in einem Prozess vor dem Augsburger Amtsgericht.
Prozess in Augsburg
