Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

Bengalo verfehlte im Augsburger Rosenaustadion nur knapp zwei Polizisten und ein Kind

Prozess in Augsburg

Bengalo verfehlte in Augsburgs Rosenaustadion nur knapp zwei Polizisten und ein Kind

Als die serbischen Fußballer im Rahmen der EM 2024 im Augsburger Rosenaustadion trainierten, sorgte der Wurf einer Brandfackel für eine gefährliche Situation. Der Fall landete nun vor Gericht. Angeklagt: ein Rollstuhlfahrer.
Von Klaus Utzni
    • |
    • |
    • |
    Die Tribüne im Rosenaustadion war im Juni 2024 gut gefüllt, als die serbische Nationalmannschaft ihr öffentliches Training abhielt. Dann kam es zu einem Zwischenfall, der nun vor dem Augsburger Amtsgericht aufgerollt wurde.
    Die Tribüne im Rosenaustadion war im Juni 2024 gut gefüllt, als die serbische Nationalmannschaft ihr öffentliches Training abhielt. Dann kam es zu einem Zwischenfall, der nun vor dem Augsburger Amtsgericht aufgerollt wurde. Foto: Klaus Rainer Krieger (Archivbild)

    Erstmals nach der Auflösung Jugoslawiens und dem Balkankrieg nahm die Fußball-Nationalmannschaft Serbiens an einer Europameisterschaft teil. Im Juni 2024 gastierte das Team in Augsburg, wo es logierte und unter anderem auch ein öffentliches Training im Rosenaustadion absolvierte. Für die Landsleute aus der Region ein Highlight, das an jenem Sommerabend rund 2800 Zuschauer anlockte. Ein Jahr später spielt ein unliebsamer Vorfall am Rande des Trainings eine Hauptrolle in einem Prozess vor dem Augsburger Amtsgericht.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden