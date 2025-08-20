Icon Menü
Augsburg: Fahndung nach vermisster Person

Augsburg

Fahndung in Augsburg: Polizei sucht mit Hubschrauber nach vermisster Person

Seit Dienstag wird ein Mann aus Augsburg-Bergheim vermisst. Mit Hunden und Helikopter suchte die Polizei nach dem Mann - bislang erfolglos. Die Suche wird fortgesetzt.
Von Franziska Hubl
    • |
    • |
    • |
    Eine Polizeistaffel war mit Hunden und Helikopter im Einsatz, um nach dem Vermissten zu suchen.
    Eine Polizeistaffel war mit Hunden und Helikopter im Einsatz, um nach dem Vermissten zu suchen. Foto: Marijan Murat, dpa (Symbolbild)

    Seit Dienstagabend wird in Augsburg-Bergheim nach einer Person gefahndet. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, waren bis zwei Uhr nachts zahlreiche Polizei-und Feuerwehrkräfte im Einsatz. Auch mit einem Helikopter wurde die Umgebung abgesucht.

    Nach Informationen des Polizeisprechers wurde gegen 21 Uhr das Auto des Mannes gefunden. „Das war natürlich ein neuer Ansatzpunkt für die Einsatzkräfte.“ Auch Rettungshunde waren im Einsatz.

    Suche geht nach Vermissten aus Bergheim heute weiter

    Nachdem die Suche nach dem Mann am Dienstag erfolglos blieb, wird die Suche heute fortgesetzt.

    Hinweis der Redaktion: In einer ersten Version dieser Meldung wurde die Vermisstensuche in Bergheim im Kreis Neuburg-Schrobenhausen verortet. Dies war aber falsch, der Vermisste wird im Augsburger Stadtteil Bergheim gesucht.

